A altitude de Quito e o favoritismo não foram suficientes para garantir uma noite tranquila para a LDU. Nesta quinta-feira (20), no estádio Casa Blanca, a equipe equatoriana suou frio diante de um valente time reserva do Mirassol. Após um empate por 0 a 0 no tempo normal, marcado por chances desperdiçadas e bolas na trave, a decisão da vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores foi para os pênaltis. Na marca da cal, o goleiro Gonzalo Valle se tornou o herói, garantindo a classificação dos donos da casa por 5 a 4.
Coragem paulista na altitude
Priorizando a permanência na elite do Campeonato Brasileiro, o Mirassol entrou em campo com uma formação alternativa. No entanto, quem esperava um domínio absoluto da LDU se surpreendeu. Os equatorianos até assustaram nos primeiros minutos com finalizações de fora da área, mas logo a equipe paulista equilibrou as ações. Aproveitando erros na saída de bola adversária, o Mirassol quase abriu o placar com Shaylon, que bateu rente à trave, e com Fernandinho, que tirou tinta do poste de Gonzalo Valle nos acréscimos da primeira etapa.
Pressão visitante e susto no fim
Na volta para o segundo tempo, o panorama se manteve. Mesmo sofrendo com os efeitos da altitude, o Mirassol demonstrou organização e empilhou oportunidades. Denílson parou em grande defesa de Valle, e Neto Moura, após cruzamento rasteiro, viu sua finalização raspar o travessão. A LDU, presa na forte marcação brasileira, só conseguiu respirar nos minutos finais. No último lance do tempo normal, aos 49 minutos, um erro da zaga paulista deixou Michael Estrada livre na área, mas o atacante isolou a bola, selando o empate sem gols.
Valle decide na marca da cal
Com a igualdade no placar, a tensão tomou conta do Casa Blanca para a disputa de pênaltis. Logo na primeira cobrança do Mirassol, o lateral Victor Luís parou nas mãos de Gonzalo Valle, que saltou no canto esquerdo para fazer a defesa crucial. A partir daí, a LDU foi cirúrgica. Deyverson, Pretell, Estrada, Allala e Fernando Cornejo converteram todas as penalidades para os equatorianos. Alesson, Carlos Eduardo, Neto Moura e Bruno Santos até marcaram para o time paulista, mas não foi o suficiente para reverter a desvantagem inicial.
Com o resultado, a LDU sobrevive ao susto, garante a classificação e segue viva na disputa da competição continental. Já o Mirassol se despede do torneio de cabeça erguida e volta todas as suas atenções para a recuperação no Campeonato Brasileiro.