O Palmeiras está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. O Verdão venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, justamente com um gol paraguaio, do capitão Gustavo Gómez.

Com a vitória o Palmeiras ultrapassou o São Paulo e se tornou o clube brasileiro que mais chegou às quartas de final da competição. O Alviverde tem 14 classificações, enquanto o São Paulo ficou com a segunda colocação, com 13. O Grêmio fecha o top-3 com 12 aparições.

Agora, o Palmeiras espera o confronto entre Mirassol e LDU para descobrir o seu adversário nas quartas. A partida entre as equipes acontece na próxima quinta, 20, às 19h (de Brasília).

Palmeiras x Cerro Porteño (Cesar Greco/Palmeiras)

Clubes brasileiros que mais chegaram às quartas de final da Copa Libertadores (1960-2026):

  • 14 – Palmeiras
  • 13 – São Paulo
  • 12 – Grêmio
  • 9 – Santos
  • 8 – Flamengo
  • 7 – Cruzeiro
  • [7] – Fluminense
  • 7 – Internacional
  • 6 – Atlético-MG
  • 5 – Corinthians
  • 4 – Vasco
  • 3 – Bahia
  • 2 – Botafogo
  • 2 – Athletico-PR
  • 2 – São Caetano

(Fonte: Rodolfo Rodrigues)

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