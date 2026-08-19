O Palmeiras está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. O Verdão venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, justamente com um gol paraguaio, do capitão Gustavo Gómez.
Com a vitória o Palmeiras ultrapassou o São Paulo e se tornou o clube brasileiro que mais chegou às quartas de final da competição. O Alviverde tem 14 classificações, enquanto o São Paulo ficou com a segunda colocação, com 13. O Grêmio fecha o top-3 com 12 aparições.
Agora, o Palmeiras espera o confronto entre Mirassol e LDU para descobrir o seu adversário nas quartas. A partida entre as equipes acontece na próxima quinta, 20, às 19h (de Brasília).
Clubes brasileiros que mais chegaram às quartas de final da Copa Libertadores (1960-2026):
- 14 – Palmeiras
- 13 – São Paulo
- 12 – Grêmio
- 9 – Santos
- 8 – Flamengo
- 7 – Cruzeiro
- [7] – Fluminense
- 7 – Internacional
- 6 – Atlético-MG
- 5 – Corinthians
- 4 – Vasco
- 3 – Bahia
- 2 – Botafogo
- 2 – Athletico-PR
- 2 – São Caetano