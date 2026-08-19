Em uma noite fria e chuvosa em Assunção, a eficiência e a resiliência defensiva falaram mais alto. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 nesta quarta-feira, 19, no estádio La Olla Azulgrana, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2026, justamente com um gol paraguaio, de Gustavo Gómez.

Após o empate no jogo de ida, a equipe brasileira precisava de uma vitória simples para seguir viva no torneio e conseguiu o objetivo graças à precisão de seu capitão e a uma atuação decisiva de seu goleiro nos minutos finais. Com o triunfo, o Palmeiras se tornou a equipe brasileira que mais vezes avançou às quartas de final da Libertadores.

Agora, o Palmeiras espera o confronto entre Mirassol e LDU para descobrir o seu adversário nas quartas. A partida entre as equipes acontece na próxima quinta, 20, às 19h (de Brasília).

O golpe certeiro antes do intervalo

O primeiro tempo foi marcado por muita disputa física, paralisações e um jogo truncado no meio-campo. O Cerro Porteño tentou usar o fator casa para pressionar e assustou aos 18 minutos, quando Gamarra ajeitou de cabeça e Ramírez finalizou com perigo por cima do travessão. O Palmeiras, no entanto, manteve a calma e começou a encontrar espaços na reta final da etapa inicial. Aos 40 minutos, logo após Lucas Evangelista quase marcar em um chute desviado, a bola parada definiu os rumos da partida. Jhon Arias cobrou escanteio pela direita com perfeição e o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez subiu livre para cabecear e abrir o placar contra seus compatriotas.

Pressão paraguaia e a muralha Carlos Miguel

Na volta para o segundo tempo, o cenário se desenhou com o time da casa buscando o empate a todo custo, enquanto o Palmeiras tentava matar o jogo em contra-ataques. A equipe paulista quase ampliou aos 14 minutos, quando Murilo testou firme após falta cobrada por Arias, obrigando o goleiro Roffo a fazer grande defesa.

Aos 34 minutos, houve tensão com uma checagem do VAR por um possível toque de mão de Velázquez dentro da área, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Nos minutos finais, debaixo de chuva forte, o Cerro Porteño foi para o tudo ou nada, e foi aí que brilhou a estrela de Carlos Miguel. O goleiro palmeirense fez uma defesa segura em cabeçada de Torres aos 42 minutos e, já nos acréscimos, aos 46, operou um milagre ao espalmar um chute à queima-roupa de Vegetti, salvando a equipe.