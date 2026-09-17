As festas das torcidas de Corinthians e São Paulo não foram suficientes para fazer valer o “fator casa”, nesta última semana. Enquanto o Tricolor não conseguiu reverter o resultado do jogo de ida e foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Boca Júniors no Morumbis, o Timão perdeu do Estudiantes na Neo Química e deu adeus à Libertadores.

Nos sorteios, ter o mando de campo no jogo de volta costuma ser algo celebrado pelos clubes. No entanto, mesmo com retrospecto favorável nas competições sul-americanas, os quatro grandes paulistas tem uma taxa alta de elminações em seus domínios.

Das 25 partidas decisivas de torneios sul-americanos com mando de campo, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras foram eliminados em 40% das vezes, ou seja, em dez ocasiões.

O São Paulo é a equipe com o pior aproveitamento, com quatro eliminações em dez decisões disputadas no Morumbis. De forma sequencial, o Tricolor foi eliminado em casa nas quartas de final dos torneios sul-americanos nos últimos quatro anos.

Na Neo Química Arena, o Timão foi eliminado duas vezes em seis jogos. A derrota para o Estudiantes se somou à eliminação para o Barcelona de Guayaquil, do Equador, na pré-Libertadores de 2025.

O Santos decidiu poucas partidas internacionais na Vila Belmiro nesta década. Em três confrontos, o Peixe se classificou duas vezes, contra San Lorenzo na pré-Libertadores (2021) e nos 16 avos de final desta Copa Sul-Americana, contra a UCV. A eliminação aconteceu em 2022, também nos playoffs da Sula, contra o Deportivo Táchira.

O Palmeiras é o time paulista com a maior quantidade de decisões em casa e o melhor aproveitamento. Das 12 partidas disputadas no Nubank Parque, o Verdão se classificou nove vezes. No entanto, ainda machucam as eliminações para Athletico-PR (2022), Boca Júniors (2023) e Botafogo (2024).

Eliminações dos Paulistas em casa, em torneios sul-americanos na década:

São Paulo – 4 eliminações no Morumbis

Quartas de final da Sul-Americana (2026) – Boca Júniors

Quartas de final da Libertadores (2025) – LDU

Quartas de final da Libertadores (2024) – Botafogo

Quartas de final da Sul-Americana (2023) – LDU

Corinthians – 2 eliminações na Neo Química Arena

Quartas de final da Libertadores (2026) – Estudiantes

Fase 3 da pré-Libertadores (2025) – Barelona de Guayquil

Santos – 1 eliminação na Vila Belmiro

Playoffs da Sul-Americana (2022) – Deportivo Táchira

Palmeiras – 3 eliminações no Nubank Parque

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