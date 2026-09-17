O técnico Fernando Diniz saiu em defesa de Memphis Depay após a eliminação do Corinthians nas quartas de final da Libertadores. O treinador enfatizou a coragem do camisa 10, que, no último lance do jogo, perdeu o pênalti que empataria a partida em 1 a 1 (2 a 2 no agregado) contra o Estudiantes, da Argentina, e levaria a decisão para as penalidades.

“Ele [Memphis] tem muito serviço prestado pelo clube, teve a coragem de bater o pênalti, é sempre difícil pegar a bola pra bater o pênalti. Foi um dos jogos mais importantes da história do clube, um clube com 116 anos e tem só uma Libertadores conquistada. A gente vai estar junto com ele sempre, perdeu todo mundo”, iniciou Diniz, em entrevista coletiva na última quarta-feira, 16.

“Tomamos um gol que podíamos ter evitado, não conseguimos produzir muito. O pênalti no final da partida acaba atraindo os holofotes para ele. Mas ele é um jogador que aguenta essa situação, é experiente. Está todo mundo junto nessa”, concluiu.

O treinador também comentou sobre o sentimento de Memphis após o pênalti perdido. Segundo Diniz, o camisa 10 deve estar “se sentindo a pessoa do mundo nesse momento”.

“Não tem muita conversa [após o pênalti], eu abracei o Memphis. O cara deve estar se sentindo a pior pessoa do mundo nesse momento, parece que recai tudo sobre ele, e não é assim. No fundo, o cara tem que ter muita coragem para bater pênalti. Ele tem a coragem para bater e errou. Foi o dia dele errar hoje. Quantos jogadores estrelados na história do futebol mundial erraram pênaltis importantes? E hoje foi o dia dele errar”, disse.



Carregando imagem 8 fotos 01 / 08 Palmeiras garantiu vaga na semifinal da Libertadores, enquanto o Corinthians foi eliminado da competição - Cesar Greco/Palmeiras e Miguel SCHINCARIOL / AFP

Eliminação na Libertadores

Durante a coletiva, Diniz lamentou a eliminação do Corinthians nas quartas da Libertadores, revelando que o sentimento no vestiário é de tristeza geral. Apesar da situação, o treinador salientou que a equipe precisa “saber se levantar porque o Campeonato Brasileiro continua”.

“É sempre difícil esses momentos, mas a gente agora tem que saber enfrentar, saber sofrer com o que aconteceu. Está todo mundo muito triste. Hoje é um dia igual quando morre alguém, de tristeza geral, mas a gente vai ter que saber se levantar porque o Campeonato Brasileiro continua. A gente tem que melhorar no campeonato, a gente tem uma sequência muito ruim. É o time se juntar, se fortalecer para terminar a temporada de maneira digna”, comentou.