Rodrigo Garro é o líder isolado de assistências da Libertadores deste ano. No empate em 1 a 1 contra o Estudiantes, da Argentina, o camisa 8 do Corinthians deu o passe para o gol de Kaio César. Com isso, o meia desempatou com Flaco López, do Palmeiras, e Matías Fernández, do Independiente Rivadavia, ambos com cinco assistências.

Antes do passe para o gol de Kaio César, Garro deu quatro assistências na fase de grupos da Liberta. Na primeira rodada, contra o Platense, o camisa 8 deu dois passes para gol na vitória por 2 a 0. No jogo seguinte, diante do Independiente Santa Fe, assistiu Gustavo Henrique para marcar gol na vitória por 2 a 0. Na vitória por 2 a 0 contra o Peñarol, válida pela terceira rodada, deu assistência para o gol de Gustavo Henrique.

Ranking de assistências da Libertadores

Rodrigo Garro (Corinthians) – 5 assistências Flaco López (Palmeiras) e Matías Fernández (Independiente Rivadavia) – 4 assistências Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Alesson (Mirassol), Pedro (Flamengo), Lautaro Blanco (Boca Juniors) e Janner Corozo (LDU) – 3 assistências

Fim do jejum sem participações em gols

Além da assistência contra o time argentino, Garro encerrou o jejum de um mês sem participações em gols. No dia 9 de agosto, diante do RB Bragantino, pela 22ª rodada do Brasileirão, o meia fez sua última contribuição ao anotar um tento na vitória do Timão por 2 a 0.