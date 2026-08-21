O Corinthians suou, sofreu, mas se classificou às quartas de final da Copa Libertadores da América 2026, eliminando o Rosario Central, nesta quinta-feira, 20, na Neo Química Arena. A vitória por 1 a 0 veio com gol de Breno Bidon, após cobrança de falta do talismã Memphis Depay. Assim, com o sonho do bicampeonato continental ainda vivo, o Timão segue encorpando ainda mais a sua história na competição, com a sexta classificação para a fase de quartas de final já garantida.
O Timão enfrentará na próxima fase o Estudiantes, da Argentina. O jogo de ida será em La Plata, na semana do dia 9 de setembro, enquanto o confronto de volta acontece na semana seguinte, na casa da equipe paulista.
Buscando a taça, o Corinthians não vence a Libertadores desde 2012, quando conquistou a competição pela primeira vez. Desde então, foram eliminações traumáticas e, até então, apenas uma campanha que havia colocado o time entre os oito melhores. Em 2022, o sonho acabou na fase de quartas, diante do Flamengo.
Timão nas quartas da Libertadores
As campanhas de ao menos quartas de final do Timão foram em 1996, 1999, 2000, 2012, 2022 e 2026. Nas duas primeiras, a eliminação foi no próprio estágio em que restam apenas os oito melhores, caindo diante de Grêmio e Palmeiras, respectivamente. Em 2000, o Corinthians voltou a cair para o arquirrival, mas na fase de semifinal.
Em 2012, a equipe da zona leste da capital paulista conquistou a América, em campanha invicta, de oito vitórias e seis empates. O título teve o início da trajetória em uma fase de grupos enfrentando Deportivo Táchira, Nacional-PAR e Cruz Azul. Em seguida, passou pelo Emelec (oitavas de final), Vasco (quartas de final) e Santos (semifinal), até ser campeão contra o Boca Juniors.
As vezes em que o Corinthians chegou às quartas de final da Libertadores
- 1996 – eliminado nas quartas
- 1999 – eliminado nas quartas
- 2000 – eliminado na semifinal
- 2012 – campeão
- 2022 – eliminado nas quartas
- 2026 – classificado para as quartas