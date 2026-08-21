O Corinthians viveu um roteiro de superação na Neo Química Arena nesta quarta-feira, 20. Pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, o Timão venceu o Rosario Central por 1 a 0, garantindo sua classificação para as quartas de final do torneio continental pela sexta vez.

A vaga, no entanto, foi conquistada com altas doses de drama: após perder Raniele por expulsão no segundo tempo, a equipe paulista encontrou a vitória graças à estrela de Memphis Depay, que saiu do banco de reservas para dar a assistência decisiva para o gol do jovem Breno Bidon.

Na próxima fase, o Corinthians enfrentará outro clube argentino, o Estudiantes, que eliminou a Universidad Católica, do Chile. O jogo de ida será em La Plata, na semana do dia 9 de setembro, enquanto o confronto de volta acontece na semana seguinte, na casa da equipe paulista.

Tensão, faltas e gol anulado

O primeiro tempo refletiu o peso do confronto. Precisando de uma vitória simples após o empate no jogo de ida, as duas equipes protagonizaram um duelo truncado, marcado por disputas físicas no meio-campo e poucas chances claras de gol. O Corinthians tentou impor seu ritmo pelos lados do campo com Kaio César e Matheuzinho, mas esbarrou na forte e bem postada marcação argentina. O momento de maior emoção antes do intervalo ocorreu aos 11 minutos, quando Garro interceptou uma saída errada do Rosario e acionou Bidu. O lateral chutou, o goleiro Ledesma deu rebote e Pedro Raul mandou para as redes, mas o lance foi rapidamente invalidado pela arbitragem por impedimento.

Expulsão complica o cenário

A etapa final começou com o clima ainda mais quente no gramado. As faltas se multiplicaram, a rivalidade aflorou e o jogo perdeu fluidez. Aos 12 minutos, o cenário que já era difícil tornou-se dramático para os donos da casa. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro Alexis Herrera revisou um lance e expulsou o volante Raniele por uma falta dura em Copetti. Com um homem a menos, o Corinthians precisou recuar suas linhas, permitindo que o Rosario Central adiantasse a marcação e passasse a rondar a área defendida por Hugo Souza. Aos 28 minutos, os argentinos tiveram a chance do jogo: Copetti venceu a marcação na meia-lua, saiu cara a cara com o goleiro corintiano, mas finalizou por cima do travessão, desperdiçando uma oportunidade de ouro para os visitantes.

O fator Depay e o alívio alvinegro

A resposta corintiana para a desvantagem numérica veio do banco de reservas. Aos 25 minutos, a torcida explodiu com a entrada de Memphis Depay na vaga de Pedro Raul. A presença do atacante mudou a atmosfera da arena e, pouco depois, definiu a partida. Aos 34 minutos, o holandês recebeu a bola na pequena área e levantou na medida para Breno Bidon. O meia mandou para o fundo das redes, abrindo o placar e incendiando os mais de 46 mil torcedores presentes.

Nos minutos finais, o Rosario Central se lançou ao ataque em um abafa desesperado buscando o empate que levaria aos pênaltis, mas a defesa alvinegra, liderada por cortes providenciais de Gustavo Henrique, Carrillo e Matheuzinho, suportou a pressão aérea e garantiu a festa da classificação.