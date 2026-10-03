Antes de a bola rolar para São Paulo e Corinthians, pelo segundo jogo da final do Brasileirão Feminino 2026, o Tricolor anunciou a quebra de um recorde: o maior público da história de um jogo de futebol feminino entre clubes na América do Sul, em pleno Morumbis. Aproximadamente 49.405 torcedores acompanharam o empate por 1 a 1 entre as equipes, que garantiu o títulos às Soberanas após vitória em Itaquera.

A decisão

São Paulo e Corinthians revesaram tanto o domínio da primeira etapa quanto as falhas das goleiras de ambos os times.

No embala da torcida, o Tricolor partiu para cima das rivas. Bia Menezes recebeu livre do lado esquerdo, invadiu a área e chutou forte. Nicole até tentou defenderm, mas empurrou a bola para dentro do gol: 1 a 0 para as donas da casa.

O golpe acordou as Brabas que, em pressão na saída de bola da goleira Carlinha, Juliete roubou a bola e igualou o placar no Morumbis.

Precisando virar o jogo, o Corinthians tomou a iniciativa nos primeiros minutos da segunda etapa, registrando ótima chegada com Jhonson de dentro da área adversária.

A pressão surtiu efeito, quando Robinha puxou Érika na área, o VAR checou e a árbitra Daiane Munianotou pênalti para o Timão. No entanto, na sequência Carlinha se redimiu da falha anterior e defendeu a cobrança de Gabi Zanotti.

Após o lance, o jogo retomou o equilíbrio, com ambas as equipes criando oportunidades, mas falhando nas conclusões.

Mas, o placar já estava concretizado, com a vitória são-paulina por 3 a 2 no agregado. As Soberanas são as campeãs do Brasileirão Feminino de 2026.

Título inédito ou bicampeonato?

Com três finais no currículo, o São Paulo se considera o primeiro campeão da competição. Isso porque em 1997, o clube conquistou o I (primeiro) Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, realizado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O torneio, que sucedeu a Taça Brasil de Futebol Feminino, ocorreu entre 1997 e 2000. Vasco (1998), Portuguesa (1999) e Santa Isabel (2000) foram os outros campeões.

No entanto, o Brasileirão feminino voltou a ser disputado apenas em 2013, após a CBF realizar uma parceria com a Caixa Econômica Federal para organizar o campeonato. Oficialmente, a entidade considera os títulos brasileiros a partir desta edição.