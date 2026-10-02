O São Paulo enfrenta o Corinthians no próximo sábado, 3, valendo o título do Brasileirão feminino 2026. A possibilidade de conquistar a taça criou uma confusão entre os torcedores do clube. Afinal, o Tricolor está em busca de um título inédito, ou rumo ao bicampeonato?

Com três finais no currículo, o São Paulo é considerado o primeiro campeão da competição. Em 1997, o clube conquistou o I (primeiro) Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, realizado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O torneio, que sucedeu a Taça Brasil de Futebol Feminino, ocorreu entre 1997 e 2000. Apenas em 2013 o Brasileirão feminino voltou a ser disputado, após a CBF realizar uma parceria com a Caixa Econômica Federal para organizar o campeonato.

Mesma final de 2024, quando o Corinthians sagrou-se campeão, o Tricolor venceu a partida de ida da final do Brasileirão 2026, de virada, por 2 a 1. A volta será no sábado, 3, às 16h30, no Morumbis, que deve receber o recorde de público da competição.

Brasileirão 1997 e o time de Sissi

Realizado em novembro de 1997, o primeiro Brasileiro Feminino foi disputado em sede única na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Fizeram parte da equipe 16 equipes de sete estados brasileiros, divididas em quatro grupos na primeira fase.

O Tricolor, sob o comando pelo treinador José Duarte, enfrentou Rio Negro, do Amazonas, Universidade Gama Filho e Cabo Frio, ambos do Rio de Janeiro, pelo Grupo A. Com três goleadas, por 4 a 0, 11 a 0 e 13 a 0, o clube terminou na primeira colocação do grupo.

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A segunda fase teve outras sete equipes. No Grupo E, o São Paulo enfrentou a Portuguesa, chamada de Lusa Sant’Anna, e teve dificuldade na vitória por 1 a 0. Também derrotou o Tupinambás (7 a 0), de Minas Gerais, e o Raiz da Gávea (8 a 0), do Rio de Janeiro.

As semifinais da competição tiveram São Paulo x Vasco, de um lado, e Corinthians e Portuguesa, do outro. Com dois gols de Kátia Cilene, o Tricolor venceu por 2 a 0 e avançou para a final. A Portuguesa eliminou o Corinthians nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

No dia 30 de novembro de 1997, o São Paulo sagrou-se o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro Feminino após aplicar uma goleada de 4 a 0 contra a Portuguesa. Os gols do título foram anotados por Cidinha (duas vezes), Formiga e Sissi.

A artilheira da competição foi Kátia Cliene, com 18 gols, e uma das principais jogadores do time era a meia Sissi, considerada a primeira craque do futebol brasileiro feminino. A camisa 10 anotou dez gols no torneio.

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