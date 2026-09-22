O técnico Arthur Elias anunciou nesta terça-feira, 22, na sede da CBF, no Rio, a lista de 28 atletas convocados da seleção brasileira feminina para os dois amistosos contra a Argentina em outubro no Brasil.
Os jogos acontecerão no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em 10 de outubro, às 16h30 (horário de Brasília), e na Arena de Pernambuco, em 13 de outubro, às 20h30.
A ausência mais marcante da lista é a da veterana Marta. A estrela de 40 anos do Orlando Pride, dos EUA, se recuperou de lesão recentemente e não foi chamada.
A convocação foi anunciada um dia depois do encerramento das semifinais do Brasileirão Feminino. Os finalistas contam com seis convocadas: Thais Ferreira, Duda Sampaio, Jaqueline e Jhonson, do Corinthians, e Carlinha e Tayla, do São Paulo.
A lista conta ainda com quatro estreantes: Yanne (Bahia), Tamara Bolt (Washington Spirit), Clarinha (Benfica) e Carlinha (São Paulo).
Atletas convocadas – amistosos com a Argentina
Goleiras
Lorena – Kansas City (EUA)
Yanne – Bahia
Thaís Lima – Benfica (POR)
Carlinha – São Paulo
Zagueiras
Thaís Ferreira – Corinthians
Isa Haas – América (MEX)
Tarciane – Lyon (FRA)
Mariza – Tigres (MEX)
Tayla – São Paulo
Laterais
Isabela – Paris Saint-Germain (FRA)
Raissa Bahia – Palmeiras
Bruninha – Gotham FC (EUA)
Tamara Bolt – Washington Spirit (EUA)
Meio-campo
Duda Sampaio – Corinthians
Angelina – Orlando Pride (EUA)
Jaqueline – Corinthians
Kaylane – Flamengo
Clarinha – Benfica (POR)
Atacantes
Kerolin – Barcelona (ESP)
Priscila – América (MEX)
Gio Garbelini – Atlético de Madrid (ESP)
Bia Zaneratto – Palmeiras
Tainá Maranhão – Palmeiras
Geyse – América (MEX)
Jhonson – Corinthians
Maiara – Angel City (EUA)
Marília – Cruzeiro
Luany – Atlético de Madrid (ESP)
Próximos jogos da seleção feminina
As jogadoras da seleção brasileira feminina se apresentarão nos dias 4 e 5 na capital gaúcha, onde a delegação ficará concentrada para a primeira partida contra a Argentina.
Essa é a penúltima Data Fifade 2026, que vai de 5 a 13 de outubro. Em novembro, o Basil desembarca no Japão para dois amistosos com a seleção japonesa, nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro.
Os confrontos fazem parte da equipe anfitriã para a Copa do Mundo de 2027, que acontecerá de 24 de junho a 25 de julho do ano que vem no Brasil.