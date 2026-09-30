O futebol feminino cresce cada dia mais no Brasil, tanto em audiência na televisão, quanto em público nos estádios. No sábado, 3, São Paulo e Corinthians fazem o jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro, e a expectativa é de quebra de recorde de ingressos vendidos no Morumbis.

Na partida de ida, o Tricolor venceu o Timão de virada na Neo Química Arena, por 2 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Giovanna Crivelari e Isa Guimarães. Gabi Zanotti descontou pelo lado Corinthiano.

Os maiores públicos de futebol feminino no Brasil

Nesta quarta-feira, 30, o São Paulo anunciou que já foram vendidos mais de 25 mil ingressos para a decisão contra o Corinthians, no sábado. O recorde para o futebol de clubes pertence ao Corinthians, que em 2024, recebeu mais de 44 mil torcedores em Itaquera no título do Brasileirão 2024.

No geral, contando jogos da seleção brasileira, a partida de futebol feminino com o maior público foi nas Olímpiadas de 2016. Nas semifinais, mais de 70 mil pessoas acompanharam a eliminação do Brasil para a Suécia nos pênaltis, em pleno Maracanã.

Dos seis maiores públicos, as Brabas estiveram em campo em todos, com os cinco jogos com mais torcedores tendo mando de campo do Corinthians. A única exceção é partida de ida da final do Brasileirão 2022, disputada no Beira Rio, que terminou empatada. Na volta, o Timão venceu o Internacional e foi campeão.

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