Neste sábado, 26, o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino. Giovanna Crivelari e Isa Guimarães maracaram para o Tricolor, Gabi Zanotti descontou para o Timão.
Primeiro tempo
Com casa cheia, o jogo começou com as Brabas pressionando a saída de bola das Soberanas. A primeira grande chance do jogo, inclusive, foi alvinegra: Vic Albuquerque recebeu bom passe na entrada da grande área, dominou no peito e bateu sobre o gol de Carlinha.
No entanto, a intensidade corintiana deu resultado aos 9 minutos. Em contra-ataque, Gi Fernandes acionou Vic Albuquerque, que cruzou na área Tricolor para Gabi Zanotti marcar de cabeça.
O São Paulo, por sua vez, demorou a se encontrar em campo. Mas, quando se encontrou chegou a igualdade no marcador. Aos 20, uma tabela entre Aliene Milene e Serrana resultou em levantamento na área, muito bem aproveitado por Giovanna Crivelari. Tudo igual no Majestoso!
A virada das Soberanas quase veio após saída errada de Duda Mineira, que entregou a bola nos pés de Robinha, na intermediária. A volante Tricolor não pensou duas vezes e bateu de fora da área, bola que passou próxima das baliza defendida por Nicole.
Ainda antes do intervalo, mais uma vez deu São Paulo. Dessa vez, Isa Guimarães recebeu passe em profundidade e bateu cruzado contra a meta corintiana. No entanto, viu a bola correr sobre a linha de fundo.
Segundo tempo
A etapa final também começou com abafa corintiano. Em falta cobrada da intermediária para a área são-paulina, a bola bateu no braço de Bruna Calderan, que estava junto ao corpo. No entanto, a árbitra Francielly Fernanda Lima de Castro mandou o jogo seguir.
A resposta das Soberanas aconteceu alguns lances depois. Karla Alves arriscou de fora da área e Nicole espalmou. Na sobra, Aline Milene tentou uma segunda vez, para nova defesaça da goleira alvinegra.
Na sequência, Jaqueline rabiscou a defesa pelo lado direito do ataque, entrou na área e foi ao chão. Mais reclamação corintiana e mais uma vez Frencielly nada marcou.
O Corinthians continuava a pressionar e, em cobrança de escanteio quase desempatou com Jhonson.
No entanto, quem apliou o placar foram as Soberanas: após erro de sáida de bola do Timão, a bola sobrou para a artilheira Isa Guimarães, que fez jus à fama ao entrar na área adversária e tocar na saída de Nicole. Virada Tricolor em Itaquera!
No restante do jogo, o São Paulo conseguiu neutralizar qualquer ação corintiana e se tiornar a primeira equipe a bater as brabas na Neo Química Arena.
Próximo jogo
O jogo decisivo entre São Paulo e Corithians ocorrer no próximo sábado, 3, às 16h30. Por ter feito a melhor campanha na primeira fase (41 pontos contra 38 do rival), o Tricolor conquistou o direito de decidir o segundo jogo em casa, no Morumbis.
As Soberanas, que venceram a primeira decisão, jogam pelo empate para ficar com o título do Brasileirão Feminino 2026.