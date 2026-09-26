Em agosto, Gustavo Scarpa recebeu sondagem do São Paulo. No entanto, o meio-campista optou por seguir no Atlético-MG, com quem tem contrato até o fim de 2027.

Em entrevista recente à Band.com.br, ele revelou o motivo da escolha: “O [Paulo] Bracks até comentou que não tinha partido do Galo, mas que o São Paulo tinha se interessado. Eu cheguei a conversar, conversei com o Dorival e com o Rafinha. Expliquei pra eles minha situação, que estava voltando de cirurgia. O São Paulo precisava de uma resposta imediata e, enfim, um cara que está voltando de cirurgia a gente nunca sabe como vai ser.”

A cirurgia em questão foi uma artroscopia no joelho direito realizada em maio. Ele só voltaria a campo no último de agosto, pelo Brasileirão, contra o Vitória.

“Mas o principal motivo mesmo foi porque eu acredito no meu potencial e que eu consigo dar a volta por cima, recuperar o meu espaço no Galo”, enfatizou Scarpa, à publicação.