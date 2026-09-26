O mais velho atua como ponta-direita, enquanto o mais jovem é volante. Ambos, nigerianos e acertados com o Atlético-MG.

Taiwo Alao, 18, foi revelado pelo Sporting Lagos e emprestado ao Ikorodu City, ambos da Nigéria. Considerado habilidoso, veloz e bom no mano a mano, ganhou o apelido de “Dembelé”.

Segundo a Agência RTI Esporte, o vínculo com o Galo começou a ser costurado em junho, quando Alao ainda tinha 17 anos. Por isso, o clube aguardou que ele completasse 18 para finalizar um contrato inicial de três anos.

Já Olasunkanmi Abass, 17, foi destaque no nigeriano Remo Stars, devido a intensidade de jogo e marcação. Ele possui um pré-acordo com o Atlético, que deve ser concluído em janeiro, quando completar 18 anos.

A princípio, a dupla chega para o sub-20, onde realizará período de adaptação ao futebol brasileiro.