O Atlético-MG e a Chapecoense empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida marcada pelo roteiro clássico de ataque contra defesa, o time mineiro esbarrou na forte retranca do lanterna da competição. Os visitantes abriram o placar no fim do primeiro tempo, mas os donos da casa buscaram a igualdade na etapa final, parando em defesas heroicas que garantiram um ponto precioso para os catarinenses em sua luta contra o rebaixamento.

Pressão alvinegra e o castigo no fim

O jogo começou com o roteiro esperado: o Galo, empurrado por mais de 35 mil torcedores, encurralou a Chapecoense. Logo aos três minutos, Bernard carimbou o travessão após passe de Alexsander. A blitz continuou e, aos 14, Fred teve a chance de abrir o marcador, mas o zagueiro Dudu salvou de forma espetacular em cima da linha.

A equipe catarinense abdicou da posse de bola, fechando-se na defesa e aguardando uma única oportunidade. A estratégia arriscada rendeu frutos aos 43 minutos. Em uma rara descida ao ataque, Dudu invadiu a área pela direita e bateu cruzado para Túlio Eduardo, que completou para o fundo das redes, calando momentaneamente a Arena MRV.

Dedo do técnico e o alívio no placar

Na volta para o segundo tempo, o panorama não mudou. Precisando reverter a desvantagem, o técnico Eduardo Domínguez promoveu uma alteração tripla aos 13 minutos, mandando o time ainda mais para o ataque.

A ousadia surtiu efeito rápido. Aos 23 minutos, Bernard fez excelente jogada individual pela ponta esquerda, deixou a marcação para trás e cruzou na medida para Cassierra. O atacante, que havia acabado de entrar, completou de primeira na pequena área para empatar o confronto e incendiar a torcida mandante.

Muralha catarinense garante o resultado

O gol de empate transformou os minutos finais em um verdadeiro bombardeio atleticano. Aos 29 minutos, a história do primeiro tempo se repetiu: após finalização de Dudu (do Galo), a bola passou pelo goleiro Anderson, mas Bruno Matias tirou em cima da risca, operando mais um milagre para a Chape. O goleiro Anderson também brilhou aos 43, evitando a virada em chute perigoso de Cuello. Apesar do sufoco, a Chapecoense quase surpreendeu aos 39, quando Garcez invadiu a área livre, mas finalizou para fora.

Com o apito final, o Atlético-MG soma um ponto e chega aos 40 na tabela, enquanto a Chapecoense vai a 18 pontos, mantendo viva a esperança de permanência na elite do futebol nacional.