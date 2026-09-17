A Arena MRV foi palco de um roteiro digno de cinema na noite desta quarta-feira (16). Precisando reverter uma desvantagem de dois gols trazida do jogo de ida, o Atlético-MG venceu o Santos por 4 a 2 no tempo normal, com direito a um gol salvador nos acréscimos, e garantiu sua classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana nos pênaltis. O grande nome da noite foi o goleiro Gabriel Delfim, que defendeu três cobranças na marca da cal e selou a vaga alvinegra em Belo Horizonte.
Início avassalador e chuva de gols
O Atlético-MG mostrou a que veio logo no primeiro sopro do apito. Com apenas 30 segundos de bola rolando, Bernard aproveitou passe de Fred, bateu mascado e abriu o placar, incendiando a torcida local. A pressão continuou intensa e, aos 20 minutos, Reinier completou de primeira para ampliar e igualar o placar agregado do confronto. O Santos conseguiu respirar aos 29 minutos, quando Rollheiser cobrou falta com veneno e o zagueiro Lyanco acabou desviando contra o próprio patrimônio.
Apesar do banho de água fria, o Galo não diminuiu o ritmo. Aos 41 minutos, Reinier recebeu um excelente passe de Renan Lodi, tirou do goleiro Gabriel Brazão e marcou o terceiro, recolocando a disputa em total pé de igualdade antes do intervalo.
Tensão e sobrevida nos acréscimos
Na etapa final, o cenário mudou. O Santos conseguiu equilibrar as ações, esfriou o ímpeto dos donos da casa e parecia ter dado o golpe de misericórdia aos 28 minutos. O atacante Gabriel Barbosa aproveitou sobra na área, venceu o goleiro Delfim e fez o segundo do Peixe, resultado que classificava a equipe paulista. O relógio correu, o Santos administrou a posse, mas o Atlético se lançou ao ataque de forma desesperada nos minutos finais.
A recompensa pela insistência veio no apagar das luzes. Aos 48 minutos (93 no tempo corrido), Cuello aproveitou um levantamento na área e, de cabeça, marcou o quarto gol atleticano, explodindo a Arena MRV e forçando a decisão da vaga para as penalidades máximas.
A consagração na marca da cal
Se o tempo normal foi marcado pela resiliência do ataque, os pênaltis foram dominados por um único homem: Gabriel Delfim. O goleiro atleticano se transformou em uma verdadeira muralha e defendeu as cobranças de Gabriel Barbosa, João Schmidt e Arthur. Pelo lado do Galo, Gustavo Scarpa e Igor Gomes converteram, e coube a Thiago Borbas bater o pênalti decisivo que decretou a vitória e a classificação.
Com o resultado heroico, o Atlético-MG avança para a semifinal da Copa Sul-Americana. Na próxima fase, a equipe mineira enfrentará o vencedor do duelo entre Montevideo City Torque, do Uruguai, e Cienciano, do Peru.