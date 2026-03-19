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América-MG x Atlético-MG (21-01-2026)

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Na noite desta quarta-feira (18), o Atlético Mineiro fez valer o fator casa na Arena MRV e impôs a primeira derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2026. Com uma vitória magra por 1 a 0, construída com um gol do zagueiro Iván Román na etapa final, o Galo derrubou o último invicto da competição e, de quebra, tirou o Tricolor paulista da liderança.

O roteiro da primeira etapa foi ditado pela agressividade dos donos da casa e pela grande atuação do goleiro são-paulino. O Atlético-MG controlou as ações ofensivas e assustou logo aos 11 minutos, quando Hulk disparou uma bomba de fora da área, obrigando Rafael a fazer uma defesa espetacular.

Dez minutos depois, o camisa 7 repetiu a dose em cobrança de falta, parando novamente em um milagre do arqueiro tricolor. O São Paulo, que apostava nos contra-ataques, teve sua melhor chance com Calleri, aos 30 minutos, mas Everson também mostrou serviço e espalmou para longe.

Na volta do intervalo, o panorama se manteve tenso. O técnico do São Paulo tentou dar novo fôlego ao ataque promovendo as entradas de Luciano e Lucas Moura, mas foi o banco de reservas do Galo que surtiu efeito imediato.

Aos 20 minutos, logo após entrar na vaga de Tomás Pérez, Bernard cobrou falta com precisão para a área. Alan Franco ajeitou de cabeça e o zagueiro Iván Román apareceu livre para testar firme e abrir o placar, marcando seu primeiro gol com a camisa atleticana.

Em desvantagem, o São Paulo se lançou ao ataque em busca do empate, mas esbarrou em uma defesa atleticana muito bem postada. Para piorar a situação dos visitantes, Lucas Moura sentiu uma lesão poucos minutos após entrar em campo e precisou ser substituído.

Nos acréscimos, o Tricolor promoveu blitz na área adversária, mas o Galo soube sofrer, fechou os espaços e garantiu os três pontos até o apito final.

Com o resultado, o São Paulo estaciona nos 16 pontos, perde a invencibilidade e cai para a segunda colocação do Brasileirão. Já o Atlético respira aliviado na tabela, saltando para a 10ª posição e ganhando moral para a sequência da temporada.