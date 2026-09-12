O Internacional finalmente reencontrou o caminho das vitórias. Na tarde deste sábado, 12, o Colorado superou a Chapecoense por 2 a 1 na Arena Condá, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, a equipe gaúcha soube aproveitar uma falha crassa da defesa catarinense no segundo tempo para encerrar um amargo jejum de dez partidas sem vencer na competição.
Carbonero desequilibra no primeiro tempo
O jogo começou tenso, refletindo a situação dramática de ambas as equipes na tabela. O Internacional, no entanto, conseguiu ser mais efetivo nas investidas iniciais. Aos 25 minutos, Johan Carbonero fez grande jogada pela esquerda e serviu Bruno Henrique, que chegou batendo forte para abrir o placar. A vantagem colorada parecia que iria para o intervalo, mas a Chapecoense reagiu nos acréscimos. Aos 45, Marcinho cruzou na medida para Mauricio Garcez ganhar da marcação e testar firme, igualando o marcador e incendiando a torcida local.
Milagre colorado e o castigo catarinense
Na volta para a segunda etapa, a Chapecoense tentou impor uma pressão e quase virou o jogo aos 15 minutos, quando Túlio Eduardo finalizou forte e parou em uma defesa espetacular do goleiro Matheus Cunha. O lance que definiu a partida, porém, veio de forma trágica para os donos da casa. Aos 22 minutos, em uma saída de bola desastrosa, o goleiro Anderson tocou na fogueira para Everton, que não conseguiu dominar. Atento, Carbonero roubou a bola dentro da área e fuzilou para as redes, decretando o 2 a 1.
Nos minutos finais, o desespero tomou conta da equipe catarinense, resultando em discussões e cartões amarelos, mas o placar não foi mais alterado. Com o resultado, o Internacional chega aos 28 pontos e, embora permaneça na zona de rebaixamento, ganha fôlego novo na 17ª colocação. Já a Chapecoense se afunda ainda mais na lanterna do Brasileirão, estacionada nos 17 pontos e vendo a salvação cada vez mais distante.