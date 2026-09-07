O que parecia ser uma noite de alívio para o Corinthians transformou-se em um pesadelo na Neo Química Arena. Neste domingo (06), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a lanterna Chapecoense surpreendeu os donos da casa, reverteu uma desvantagem inicial e venceu por 2 a 1. O resultado histórico, construído com dois gols do atacante Marcinho, marca a primeira vitória da equipe catarinense no estádio alvinegro e aprofunda o momento de instabilidade do time paulista na competição.
Início eletrizante e falsa sensação de controle
O roteiro do jogo indicava uma vitória tranquila para o Corinthians. Logo aos dois minutos de bola rolando, após cobrança de falta de Rodrigo Garro, a defesa visitante não conseguiu afastar e Matheus Bidu emendou um belo voleio de direita para abrir o placar.
O gol relâmpago deu confiança ao time da casa, que passou a ditar o ritmo e quase ampliou com Memphis Depay e o próprio Garro, que parou em ótima defesa do goleiro Anderson.
O castigo pelo alto e a virada heroica
Aos poucos, a Chapecoense começou a encontrar espaços na marcação sob pressão do Corinthians e a sair para o jogo com coragem. A ousadia dos visitantes foi recompensada aos 38 minutos, quando Heitor cruzou livre para Marcinho cabecear no cantinho de Kauê, empatando o duelo. O Corinthians ainda teve um gol de Breno Bidon anulado pelo VAR antes do intervalo, esfriando os ânimos.
No segundo tempo, o técnico Rafael Lacerda promoveu a entrada de Bolasie, que mudou a história do jogo. Aos 31 minutos, o experiente atacante recebeu ligação direta do goleiro, escapou em contragolpe e serviu Marcinho, que apareceu na medida para virar o placar.
Pressão final esbarra em milagres
Atrás no marcador, o Corinthians se lançou desesperadamente ao ataque nos minutos finais. A equipe paulista empilhou chances, mas esbarrou na falta de pontaria e em uma atuação inspirada do goleiro Anderson. Gui Negão viu seu forte chute raspar o travessão, e, já nos acréscimos, Pedro Raul testou firme para uma defesa espetacular de Anderson com o pé direito. No último lance de perigo, Breno Bidon tentou uma bicicleta estilosa, mas mandou por cima do alvo.
Com o revés em casa, o Corinthians estaciona nos 32 pontos, amarga o quarto tropeço consecutivo no Brasileirão e vê a zona de rebaixamento se aproximar perigosamente. Já a Chapecoense ganha uma sobrevida moral na luta contra o descenso e leva para Santa Catarina um resultado inédito e inesquecível na história do time.