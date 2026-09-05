O Corinthians fechou parceria com a Turma da Mônica para utilização do Cascão em produtos licenciados, em celebração aos 90 anos do cartunista e empresário Mauricio de Sousa que, em 1984, revelou à PLACAR os times dos personagens que desenha.

A escolha de não teria como ser outra. O menino conhecido por não tomar banho é também um corintiano fanático nas histórias em quadrinhos.

A ativação da campanha ocorre neste domingo, 6, antes do jogo Corinthians x Chapecoense, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão. Dentre os produtos que terão a parceria estampada estão copos, almofadas e camisetas.

O acordo entre as partes foi intermediado pela empresa Só Ídolos, respónsável pela comercialização online dos artigos.

Sobre Mauricio de Sousa, ele é considerado o maior cartunista do país. Nasceu em Santa Isabel (SP), em 27 de outubro de 1935, mas cresceu em Mogi das Cruzes, onde aprendeu a ler com gibis e desenhar em cadernos. Antes de ganhar fama com a turminha mais famosa do país, trabalhou como desenhista de cartazes e repórter policial em jornais locais.