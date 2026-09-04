Do gol de Jair da Costa na final da Champions League em 1965, com a Inter de Milão, ao bicampeonato levantado por Marquinhos nas duas últimas edições, o Brasil está marcado na história da competição. A nova edição do torneio terá 61 jogadores nascidos no país.

O clube brasileiro que mais revelou jogadores para a Champions 2026/27 é o São Paulo. Ao todo, serão oito atletas “Made in Cotia” no torneio: Antony (Real Bétis), Gabriel Sara (Galatasaray), William Gomes (Porto), David Neres (Napoli), Lucas Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Lucas Ferreira e Newerton (Shakhtar Donetsk).

Na vice-colocação aparece o Palmeiras, com sete nomes crias da academia na competição: Endrick (Real Madrid), Vitor Reis e Allan (Manchester City), Gabriel Jesus (Barcelona), Luís Guilherme e Kaique Ferreira (Sporting), Gabriel Veron (Porto).

O Corinthians fecha o top-3, com seis atletas: Marquinhos (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Giovane (Napoli), Pedrinho (Shakhtar), João Tornich (LASK) e Du Queiroz (Sabah FK).

A dupla Fla-Flu empata na quarta colocação, com quatro nomes cada. Depois dos cariocas aparecem Santos, Vasco e Grêmio, todos empatados com três jogadores.

Times que mais revelaram para a Champions League 2026/27

São Paulo — 8 jogadores

Palmeiras — 7 jogadores

Corinthians — 6 jogadores

Flamengo — 4 jogadores

Fluminense — 4 jogadores

Santos — 3 jogadores

Vasco — 3 jogadores

Grêmio — 3 jogadores

Coritiba — 2 jogadores

Athletico-PR — 2 jogadores

Vitória — 2 jogadores

Internacional — 2 jogadores

Cruzeiro — 2 jogadores

Avaí — 2 jogadores

Audax — 1 jogador

Vitória de Guimarães — 1 jogador

Desportivo Brasil — 1 jogador

Praiense — 1 jogador

Famalicão — 1 jogador

GD Ribeirão — 1 jogador

Atlético-MG — 1 jogador

Real Madrid — 1 jogador

Sport — 1 jogador

Bahia — 1 jogador

Sporting — 1 jogador

Grêmio Novorizontino — 1 jogador

Onde cada jogador da Champions foi revelado

Vinicius Júnior (Real Madrid) – Flamengo

Matheus Cunha (Manchester United) – Coritiba

Gabriel Magalhães (Arsenal) – Avaí

Bruno Guimarães (Arsenal) – Audax

Raphinha (Barcelona) – Avaí/Vitória de Guimarães

Rodrygo (Real Madrid) – Santos

Endrick (Real Madrid) – Palmeiras

Andrey Santos (Manchester United) – Vasco

João Gomes (Aston Villa) – Flamengo

Antony (Real Betis) – São Paulo

Wesley (Roma) – Flamengo

Vitor Reis (Manchester City) – Palmeiras

Rômulo (RB Leipzig) – Athletico-PR

Marquinhos (PSG) – Corinthians

Alisson Santos (Napoli) – Vitória

Gabriel Sara (Galatasaray) – São Paulo

William Gomes (Porto) – São Paulo

Natan (Real Betis) – Flamengo

David Neres (Napoli) – São Paulo

Carlos Augusto (Inter de Milão) – Corinthians

Lucas Beraldo (PSG) – São Paulo

Luiz Henrique (Zenit) – Fluminense

Éder Militão (Real Madrid) – São Paulo

Allan (Manchester City) – Palmeiras

Mauro Júnior (PSV) – Desportivo Brasil

Yan Couto (Manchester City) – Coritiba

Gabriel Jesus (Barcelona) – Palmeiras

Pepê (Porto) – Grêmio

Gabriel Mec (Porto) – Grêmio

Alisson (Liverpool) – Internacional

Alexsandro (Lille) – Praiense (POR)

Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) – Fluminense

Kaiki (Como) – Cruzeiro

Luiz Júnior (Villarreal) – Famalicão

Souza (Porto) – Santos

Gabriel Carvalho (Shakhtar Donetsk) – Internacional

Giovane (Napoli) – Corinthians

Luís Guilherme (Sporting) – Palmeiras

Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) – Vasco

Isaque (Shakhtar Donetsk) – Fluminense

Alysson (Aston Villa) – Grêmio

Kauã Prates (Borussia Dortmund) – Cruzeiro

Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) – Santos

Ederson (Fenerbahçe) – GD Ribeirão (POR)

Pedrinho (Shakhtar Donetsk) – Corinthians

Alisson (Shakhtar Donetsk) – Atlético-MG

Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) – Vitória

Bruninho (Shakhtar Donetsk) – Athletico-PR

Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) – São Paulo

Newerton (Shakhtar Donetsk) – São Paulo

Vinicius Tobias (Shakhtar Donetsk) – Real Madrid

Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) – Vasco

Pedro Lima (Wolverhampton) – Sport

Marlon (Shakhtar Donetsk) – Fluminense

Gabriel Veron (Porto) – Palmeiras

João Tornich (LASK) – Corinthians

Kaique Ferreira (Sporting) – Palmeiras

Rodrigo Becão (Fenerbahçe) – Bahia

Diego Callai (Sporting) – Sporting

Du Queiroz (Sabah FK) – Corinthians

Júnior Almeida (Sabah FK) – Grêmio Novorizontino