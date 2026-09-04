Do gol de Jair da Costa na final da Champions League em 1965, com a Inter de Milão, ao bicampeonato levantado por Marquinhos nas duas últimas edições, o Brasil está marcado na história da competição. A nova edição do torneio terá 61 jogadores nascidos no país.
O clube brasileiro que mais revelou jogadores para a Champions 2026/27 é o São Paulo. Ao todo, serão oito atletas “Made in Cotia” no torneio: Antony (Real Bétis), Gabriel Sara (Galatasaray), William Gomes (Porto), David Neres (Napoli), Lucas Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Lucas Ferreira e Newerton (Shakhtar Donetsk).
Na vice-colocação aparece o Palmeiras, com sete nomes crias da academia na competição: Endrick (Real Madrid), Vitor Reis e Allan (Manchester City), Gabriel Jesus (Barcelona), Luís Guilherme e Kaique Ferreira (Sporting), Gabriel Veron (Porto).
O Corinthians fecha o top-3, com seis atletas: Marquinhos (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Giovane (Napoli), Pedrinho (Shakhtar), João Tornich (LASK) e Du Queiroz (Sabah FK).
A dupla Fla-Flu empata na quarta colocação, com quatro nomes cada. Depois dos cariocas aparecem Santos, Vasco e Grêmio, todos empatados com três jogadores.
Times que mais revelaram para a Champions League 2026/27
São Paulo — 8 jogadores
Palmeiras — 7 jogadores
Corinthians — 6 jogadores
Flamengo — 4 jogadores
Fluminense — 4 jogadores
Santos — 3 jogadores
Vasco — 3 jogadores
Grêmio — 3 jogadores
Coritiba — 2 jogadores
Athletico-PR — 2 jogadores
Vitória — 2 jogadores
Internacional — 2 jogadores
Cruzeiro — 2 jogadores
Avaí — 2 jogadores
Audax — 1 jogador
Vitória de Guimarães — 1 jogador
Desportivo Brasil — 1 jogador
Praiense — 1 jogador
Famalicão — 1 jogador
GD Ribeirão — 1 jogador
Atlético-MG — 1 jogador
Real Madrid — 1 jogador
Sport — 1 jogador
Bahia — 1 jogador
Sporting — 1 jogador
Grêmio Novorizontino — 1 jogador
Onde cada jogador da Champions foi revelado
Vinicius Júnior (Real Madrid) – Flamengo
Matheus Cunha (Manchester United) – Coritiba
Gabriel Magalhães (Arsenal) – Avaí
Bruno Guimarães (Arsenal) – Audax
Raphinha (Barcelona) – Avaí/Vitória de Guimarães
Rodrygo (Real Madrid) – Santos
Endrick (Real Madrid) – Palmeiras
Andrey Santos (Manchester United) – Vasco
João Gomes (Aston Villa) – Flamengo
Antony (Real Betis) – São Paulo
Wesley (Roma) – Flamengo
Vitor Reis (Manchester City) – Palmeiras
Rômulo (RB Leipzig) – Athletico-PR
Marquinhos (PSG) – Corinthians
Alisson Santos (Napoli) – Vitória
Gabriel Sara (Galatasaray) – São Paulo
William Gomes (Porto) – São Paulo
Natan (Real Betis) – Flamengo
David Neres (Napoli) – São Paulo
Carlos Augusto (Inter de Milão) – Corinthians
Lucas Beraldo (PSG) – São Paulo
Luiz Henrique (Zenit) – Fluminense
Éder Militão (Real Madrid) – São Paulo
Allan (Manchester City) – Palmeiras
Mauro Júnior (PSV) – Desportivo Brasil
Yan Couto (Manchester City) – Coritiba
Gabriel Jesus (Barcelona) – Palmeiras
Pepê (Porto) – Grêmio
Gabriel Mec (Porto) – Grêmio
Alisson (Liverpool) – Internacional
Alexsandro (Lille) – Praiense (POR)
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) – Fluminense
Kaiki (Como) – Cruzeiro
Luiz Júnior (Villarreal) – Famalicão
Souza (Porto) – Santos
Gabriel Carvalho (Shakhtar Donetsk) – Internacional
Giovane (Napoli) – Corinthians
Luís Guilherme (Sporting) – Palmeiras
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) – Vasco
Isaque (Shakhtar Donetsk) – Fluminense
Alysson (Aston Villa) – Grêmio
Kauã Prates (Borussia Dortmund) – Cruzeiro
Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) – Santos
Ederson (Fenerbahçe) – GD Ribeirão (POR)
Pedrinho (Shakhtar Donetsk) – Corinthians
Alisson (Shakhtar Donetsk) – Atlético-MG
Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) – Vitória
Bruninho (Shakhtar Donetsk) – Athletico-PR
Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) – São Paulo
Newerton (Shakhtar Donetsk) – São Paulo
Vinicius Tobias (Shakhtar Donetsk) – Real Madrid
Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) – Vasco
Pedro Lima (Wolverhampton) – Sport
Marlon (Shakhtar Donetsk) – Fluminense
Gabriel Veron (Porto) – Palmeiras
João Tornich (LASK) – Corinthians
Kaique Ferreira (Sporting) – Palmeiras
Rodrigo Becão (Fenerbahçe) – Bahia
Diego Callai (Sporting) – Sporting
Du Queiroz (Sabah FK) – Corinthians
Júnior Almeida (Sabah FK) – Grêmio Novorizontino