Vítima de ofensas de torcedores do Corinthians por ganhar uma camisa de Neymar na Neo Química Arena, após o fim do clássico contra o Santos, o garoto Pedro Mello visitou o CT Joaquim Grava nesta sexta, 4. O pequeno torcedor acompanhou o treinamento e conheceu jogadores do elenco.

O Timão convidou o garoto de oito anos e seus familiares, que vivem em Santa Catarina para conhecer as instalações do clube. Pedro e sua família devem estar na Neo Química Arena no próximo domingo, no duelo contra a Chapecoense pelo Brasileirão.

Pelo ocorrido com o garoto, o Corinthians foi multado em R$ 10 mil pelo STJD, por “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto”, segundo o artigo 213, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Após o fim da vitória do Santos, Neymar se dirigiu a torcida corinthiana e presenteou Pedro com sua camisa. Torcedores do Timão não gostaram da atitude e hostilizaram o menino e sua família, que tiveram de deixarem o estádio escoltados por policiais e seguranças.