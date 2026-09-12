Na tarde deste sábado, 12, o Atlético-MG reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Fluminense por 3 a 1, na Arena MRV, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Após um primeiro tempo truncado e de poucas emoções, o Galo construiu o resultado com uma blitz fulminante na etapa final, aproveitando um apagão do adversário. O triunfo alivia a pressão sobre os mineiros após duas derrotas seguidas na temporada e quebra uma sequência de nove jogos de invencibilidade do Tricolor carioca na competição.

Equilíbrio, trave e tensão inicial

O confronto começou estudado, com as duas equipes encontrando dificuldades para infiltrar nas defesas adversárias. O Fluminense, mesmo atuando fora de casa, tentou ditar o ritmo nos minutos iniciais e teve a melhor chance da primeira etapa logo aos sete minutos, quando Savarino arrumou para o meio e carimbou o travessão do goleiro Gabriel Delfim. Aos poucos, o Atlético-MG equilibrou as ações no meio de campo, mas o jogo se tornou faltoso, picotado e marcado por muitas reclamações de ambos os lados, levando o placar zerado para o intervalo.

Apagão carioca e a blitz alvinegra

A história da partida mudou drasticamente na marca dos 15 minutos do segundo tempo. Logo após o técnico Marcão promover alterações no Fluminense, o Atlético-MG aproveitou uma desatenção dos visitantes na retomada do jogo para abrir o placar. Aos 16, Cuello encontrou Reinier na entrada da área, que chapou de primeira no ângulo esquerdo de Fábio, anotando um golaço. Sem dar tempo para o Tricolor respirar ou se reorganizar, o Galo ampliou aos 18 minutos. Desta vez, o próprio Cuello recebeu pela direita, bateu na saída do goleiro e instaurou um verdadeiro apagão na equipe carioca.

Golpe de misericórdia e o desconto no fim

Com a vantagem confortável e a confiança em alta, o time comandado por Eduardo Domínguez passou a controlar a posse de bola, enquanto o Fluminense tentava atacar mais na base da raça do que da organização. Aos 36 minutos, após grande defesa de Fábio em cabeçada inicial, o jovem zagueiro Vitão aproveitou o rebote na pequena área para marcar o terceiro e liquidar a fatura.

O Fluminense ainda conseguiu seu gol de honra aos 44 minutos, quando Rodrigo Castillo roubou a bola no meio de campo, carregou até o ataque, driblou Gabriel Delfim e tocou para o gol vazio.

Com o resultado, o Atlético-MG volta a somar três pontos fundamentais diante da torcida, ganha fôlego na tabela e segue firme no objetivo de encostar no G-5 do Brasileirão. Já o Fluminense perde sua longa série invicta, mas precisará virar a página rapidamente para se manter entre os primeiros colocados nesta reta final de campeonato.