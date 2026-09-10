Alexsander, do Atlético-MG, foi suspenso pelo STJD nesta quinta-feira, 10, pela gravação de um vídeo provocando o atacante Kaio Jorge, após a vitória do Galo contra o Cruzeiro nas quartas da Copa do Brasil. Segundo o jornal O Tempo, o jogador foi punido com dois jogos de suspensão em competições nacionais.

O jogador do Atlético havia publicado um vídeo em suas redes filmando e hostilizando o atacante cruzeirense, que esperava na sala de teste antidoping da Arena MRV. “Aí, ó… o pai tá aqui, bundão, otário, f*****”, disse Alexsander na gravação.

O Atlético entrou com recurso no STJD para reverter a suspensão do atleta.

Rivalidade Kaio Jorge x Atlético-MG

A rivalidade entre Kaio Jorge e o Atlético não é de hoje. Nas quartas de final da Copa do Brasil 2025, quando o Cruzeiro eliminou o rival e o atacante marcou três gols nas duas partidas do confronto, Kaio deu início às provocações. O camisa 19 comemorou a vitória mordendo uma galinha borracha, vestiu uma camisa com uma raposa atacando um galo e publicou um vídeo comendo frango frito.

Na final do Campeonato Mineiro 2026, além de participar ativamente da briga generalizada entre os atletas, Kaio comemorou o título usando uma camisa com uma foto sua segurando um “galo bebê” com a mensagem “calma filho, papai tá aqui”.

Já na partida de ida da Copa do Brasil 2026, o atacante cruzeirense causou revolta nos atleticanos ao fazer uma “cama de gato” no zagueiro Ruan Tressoldi, que caiu de cabeça e apresentou sintomas de concussão. O Atlético acionou o STJD, alegando que Ruan poderia ter morrido no lance. Kaio Jorge não foi condenado pelo tribunal.