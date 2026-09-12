Na madrugada deste sábado, 12, morreu Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense com passagem pela seleção brasileira e outros grandes clubes do país. Ele tinha 80 anos e, desde setembro, tratava de um câncer no pâncreas.

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“Em sua carreira, uma das mais longevas e bem-sucedidas do futebol brasileiro, foi pioneiro na função de diretor executivo no Brasil. Com passagem pela Seleção Brasileira e outros grandes clubes, ele reuniu inúmeras conquistas esportivas e se destacou, fundamentalmente, pela coleção de amigos que acumulou ao longo de sua trajetória”, diz nota de falecimento compartilhada pelo Tricolor carioca, nas redes sociais.

Essa era a quarta passagem de Angioni pelo clube, que atribui ao trabalho dele a conquista dos títulos da Taça Rio de 2020, Taça Guanabara de 2022, 2023 e 2026, Campeonato Carioca de 2022 e 2023, Conmebol Libertadores e Recopa.

O dirigente iniciou a carreira futebolística no Municial, clube da Tijuca (RJ). De lá, foi para o Vasco, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Bahia, Olaria e Fluminense. Pela seleção, atuou como supervisor entre 1989 e 1990.