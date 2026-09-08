Em sua 100ª partida na história da Copa Libertadores, o Fluminense fez o dever de casa com autoridade na noite desta terça-feira (08). Jogando no Maracanã, a equipe comandada pelo interino Marcão foi cirúrgica na etapa inicial e venceu o Platense por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final. O resultado coroa a boa fase do time carioca e estabelece uma vantagem confortável para a decisão fora de casa.

Eficiência tricolor define o rumo

O confronto começou com um equilíbrio natural, com as duas equipes disputando espaço entre as intermediárias. No entanto, a qualidade técnica do Fluminense não demorou a desequilibrar a balança. Aos 20 minutos, a pressão alta surtiu efeito: Soteldo recuperou a bola no meio-campo e acionou Hulk. O atacante, com visão de jogo, esticou para Nonato, que saiu de frente para o gol e finalizou por baixo para abrir o placar e incendiar o Maracanã.

Mesmo após o gol, o Platense tentou adiantar suas linhas, mas esbarrou na solidez defensiva dos donos da casa. Aos 31 minutos, a estrela de Hulk brilhou novamente, desta vez como artilheiro. Ganso encontrou um belo passe da meia central para a direita da área, deixando o camisa 7 livre para dominar e bater colocado no cantinho esquerdo, ampliando a vantagem antes do intervalo.

Administração e segurança defensiva

Na volta para o segundo tempo, o cenário mudou. Com a desvantagem no placar, o time argentino passou a ter mais posse de bola, enquanto o Fluminense recuou suas linhas para explorar os contra-ataques. Apesar do volume de jogo visitante, o goleiro Fábio praticamente não foi exigido durante toda a partida, protegido por uma atuação segura do sistema defensivo, que travou finalizações perigosas de Sepúlveda e Mainero.

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Na reta final, o Tricolor ainda teve a chance de transformar a vitória em goleada. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Cano escapou em velocidade pela esquerda, saiu cara a cara com o goleiro Cozzani, mas acabou finalizando em cima do arqueiro argentino, mantendo o 2 a 0 no marcador.

O que vem por aí

A partida decisiva acontece na próxima terça-feira, dia 15, na cidade de Victoria, província de Buenos Aires. Com o triunfo construído no Rio de Janeiro, o Fluminense carrega uma excelente vantagem para a Argentina. Quem avançar deste confronto irá enfrentar o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU na semifinal da competição continental.