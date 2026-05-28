O lateral-esquerdo Raí Lopes, com passagem pelo Fluminense sagrou-se campeão da Copa da Moldávia na temporada 2025/2026 atuando pelo Sheriff Tiraspol. A conquista foi selada com a vitória do Sheriff sobre o Zimbru Chişinău por 2 a 0 na grande final da competição.

Destaque Individual na Moldávia

Além do sucesso coletivo com o título da Copa, Raí Lopes também recebeu um importante reconhecimento individual. O brasileiro foi eleito o melhor lateral-esquerdo da liga bielorrussa em 2024, um testemunho de suas atuações consistentes e de seu papel fundamental na equipe do Sheriff. Ele se estabeleceu como uma das peças-chave do clube, acumulando uma sequência de jogos e demonstrando regularidade ao longo do ano.

Trajetória e Amadurecimento no Continente

Atuando no futebol europeu desde 2024, Raí Lopes encerrou sua segunda temporada no continente em alta. O jogador, que tem 26 anos e nasceu em 28 de março de 2000, expressou sua satisfação com os resultados, destacando a importância da sequência de jogos para ganhar confiança e ajudar a equipe. Ele ressaltou o aprendizado e a evolução pessoal e coletiva adquiridos, afirmando que o futebol europeu exige muito física e mentalmente, e que cada temporada traz novos conhecimentos e crescimento.