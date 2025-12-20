Thiago Silva está de volta à Europa. Dias depois de deixar o Fluminense, o zagueiro de 41 anos foi anunciado neste sábado, 20, como reforço do FC Porto, de Portugal, clube que já havia defendido entre 2004 e 2005.

O tradicional clube lusitano anunciou é reforço para “a segunda metade da temporada, com mais uma de opção.” Esta será a estreia de Thiago Silva na equipe principal do Porto.

No início de carreira, ele realizou 14 jogos pelo FC Porto B em 2004/05, antes de se transferir para o Dínamo Moscovo. “Estou aqui para anunciar o meu regresso aos Dragões e dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por esta oportunidade. Estou super motivado, espero poder ajudar da melhor maneira possível”, afirmou ao site do clube. “Gostaria de agradecer ao nosso Presidente André Villas-Boas pela oportunidade e ao nosso Mister Francesco Farioli, também, e dizer o quanto ansioso eu estou por estar mais uma vez a vestir estas cores”, reiterou o defensor, que vestirá a camisa 3. Por que Thiago Silva saiu do Fluminense O principal motivo para a saída de Thiago Silva antes do fim do contrato foi a distância da família. Os filhos e a esposa optaram por seguir morando em Londres, na Inglaterra, onde o zagueiro atuou entre 2020 e 2024. O caçula Iago está nas categorias de base do Chelsea e Isago assinou seu primeiro contrato profissional com os Blues.

Por isso,Thiago Silva priorizou um retorno à Europa para ficar mais próximo possível da família. Um voo de Porto a Londres dura cerca de três horas.

O Fluminense tentou convencer o jogador a ficar com o argumento da disputa da Copa Libertadores no ano que vem. Em sua segunda passagem pelo Tricolor, o campeão da Copa do Brasil 2007 soma 212 jogos e 19 gols.