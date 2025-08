Nova geração de brasileiros brilha pelo Shakhtar Donetsk

Desde os tempos de Mircea Lucescu, ex técnico romeno do Shakhtar Donetsk fluente em português, o clube ucraniano desenvolveu uma famosa ponte aérea com o Brasil. Grandes nomes como Fernandinho, Willian, Douglas Costa e Taison começaram suas carreiras europeias na equipe. Agora, uma nova leva de atletas mantém esta tradição, mesmo em meio à guerra que assola o Leste Europeu.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Na década de 2000, os brasileiros viraram peça-chave do Shakthar. Em 2009, Luiz Adriano, Willian, Jadson, Ilsinho e Fernandinho faziam historia conquistando a Europa League. A fórmula deu tão certo que o Shakhtar se tornou “o time mais brasileiro da Europa”.

Nos últimos anos, mesmo diante dos desafios da guerra com a Rússia, o clube voltou a investir pesado em promessas do Brasil. Nada menos que nove brasileiros integram o elenco atual, mais do que o dobro de qualquer outra nacionalidade estrangeira no grupo.

Esses jovens também atraem bastante atenção nas redes sociais, mostrando como a “família brasileira” segue decisiva.

A seguir, a PLACAR, apresenta quem são os brasileiros do elenco principal do Shakhtar Donetsk em 2025, de onde vieram e como estão se saindo em campo.

Kauã Elias (atacante, 19 anos)

Cria de Xerém, Kauã Elias despontou no Fluminense como artilheiro das categorias de base e estreou no profissional em 2023. O centroavante ajudou o Flu a escapar do rebaixamento em 2024 com gols importantes. Não à toa, atraiu olhares do Shakhtar, que investiu 17 milhões de euros em sua contratação no início de 2025. Com apenas 18 anos, trocou o Rio de Janeiro pela Ucrânia.

O Shakhtar assinou contrato até 2029, e vê nele um projeto de mais longevo. Adaptando-se aos poucos, Kauã Elias já disputou 13 partidas pelo Shakhtar com 3 gols e 1 assistência. No Campeonato Ucraniano, ainda busca balançar as redes, mas ganha minutos gradativamente.

Eguinaldo (atacante, 20 anos)

Cria da colina, Eguinaldo ganhou destaque ao surgir no Vasco da Gama em 2022. Atacante extremamente veloz (chegou a atingir 37,5 km/h em jogo da Série B pelo Vasco), logo chamou atenção do mercado. O Shakhtar o contratou em julho de 2023, oferecendo um contrato até 2028.

Eguinaldo vem ganhando tempo no ataque dos Mineiros, com 59 partidas pelo Shakhtar, marcou 11 gols e deu 5 assistências. Ele herdou a camisa 7, já utilizada por compatriotas de peso no clube. É visto como “o novo Douglas Costa” por alguns torcedores.

Kevin (atacante, 22 anos)

Camisa 37 do Shakhtar, foi eleito pelos torcedores o melhor jogador da temporada 2024/25 do clube. O ponta-esquerda revelado no Palmeiras chegou à Donetsk em janeiro de 2024 em uma transferência de €12 milhões (mais €3M em variáveis). Antes de desembarcar na Ucrânia, Kevin vinha da base vitoriosa do Palmeiras (foi eleito melhor jogador da Copinha de 2023). Chegou a atuar 11 vezes pelo Verdão, marcando 1 gol, mas a forte concorrência no elenco paulista abriu caminho para sua saída.

Na Ucrânia, rapidamente mostrou serviço, marcando 16 gols e fornecendo 10 assistências em 55 jogos. O clube o vê como sucessor de Tetê (hoje no Panathinaikos) e aposta que seu valor de mercado continuará subindo.

Alisson Santana (meia, 19 anos)

Contratado em março de 2025, Alisson Santana é parte da nova leva de brasileiros pós-guerra no Shakhtar. Formado no Atlético Mineiro, o jovem meia canhoto assinou por cinco temporadas. Estreou profissionalmente no Galo em 2023 e disputou 43 jogos com 4 gols e 2 assistências, mostrando qualidade logo cedo.

Na Ucrânia, Alisson já atuou em 15 partidas pelo Shakhtar, marcando 4 gols e 7 assistências. Contudo, mostrou serviço em amistosos e jogos de copa, dando uma assistência aqui e outra ali.

Marlon Gomes (meia, 21 anos)

Destaque da geração campeã sul-americana sub-20 em 2023, Marlon Gomes trocou o Vasco da Gama pelo Shakhtar em janeiro de 2024. O meia de estilo moderno “box-to-box”, é visto como um sucessor em potencial de Fred no clube. Em São Januário, Marlon foi titular mesmo muito jovem, entre Série B 2022 e Série A 2023. O Shakhtar pagou cerca de €5 milhões pelo jogador e lhe deu a camisa 6, tradicionalmente vestida por volantes brasileiros por lá.

Em campo, Marlon Gomes rapidamente virou figura importante no meio-campo do Shakhtar, 41 jogos com 8 gols e 3 assistências, marcam a passagem até aqui. Seu desempenho despertou interesse de clubes maiores. Contudo, ele segue focado em evoluir em Donetsk.

Pedrinho ( meia-Atacante, 26 anos)

O mais experiente dos brasileiros do elenco, Pedrinho chegou ao Shakhtar em 2021, cercado de expectativa. Revelado no Corinthians, campeão da Copinha e do Brasileirão adulto em 2017, e peça importante do Timão, foi vendido ao Benfica por €20 milhões em 2020. Porém, não se firmou em Portugal e acabou transferido ao Shakhtar em meados de 2021 por €18 milhões. Meia habilidoso, Pedrinho teve um bom início na Ucrânia, mas, veio a invasão russa de 2022, e ele aproveitou a regra da Fifa para sair por empréstimo ao Atlético-MG.

De volta ao Shakhtar em 2024, Pedrinho tenta reencontrar o bom futebol. No total tem 56 jogos, 6 gols e 6 assistências. Ainda assim, sua experiência é valorizada no grupo jovem do Shakhtar.

Newerton (atacante, 20 anos)

Newerton é outro atacante brasileiro que pinta como promessa no Shakhtar. Ele foi contratado em julho de 2023 junto ao São Paulo, onde era destaque na base tricolor. Aos 18 anos, Newerton optou por iniciar a carreira profissional na Ucrânia. Rápido e baixinho (1,67m), atua preferencialmente aberto pela esquerda.

Em sua passagem pela Europa, Newerton surpreendeu com 47 jogos, marcou 6 gols e deu 3 assistências. Seu desempenho rendeu comparações a Marcinho (ex-Shakhtar nos anos 2000) pelo estilo atrevido.

Vinícius Tobías (Lateral-Direito, 21 anos)

A lateral direita do Shakhtar tem dono brasileiro: Vinícius Tobías. Revelado pelo Internacional e apontado como talento promissor, Vinícius foi contratado pelo Shakhtar em 2022, mas mal chegou e estourou a guerra. Com isso, foi emprestado ao Real Madrid Castilla para ganhar rodagem. Passou duas temporadas na Espanha, chegou a estrear no time principal do Real em jogo da Copa do Rei em 2024, mas ao fim do empréstimo retornou a Donetsk.

Vinícius Tobías assumiu a titularidade da lateral-direita na última temporada, mostrando rapidez, fôlego e cruzamentos precisos. Ele participou de 30 jogos e deu 7 assistências desde seu retorno.

Marlon (zagueiro, 29 anos)

De volta a Donetsk, o zagueiro Marlon Santos é quase um “veterano” desse elenco. Marlon Santos, que foi formado no Fluminense e teve passagem pelo Barcelona, traz bagagem internacional ao jovem elenco do Shakhtar. Contratado em 2021, ele fez 22 jogos pelo Shakhtar na temporada 2021/22 e ajudou o clube a conquistar a Supercopa da Ucrânia daquele ano. Com a guerra, foi emprestado para vários clubes para ganhar ritmo, sendo um deles o Fluminense. Contudo, Marlon retornou em julho de 2025, para o clube ucraniano.

Pedro Henrique (lateral-Esquerdo, 23 anos)

Por fim, Pedro Henrique Azevedo, conhecido como Pedrinho pelos brasileiros, lateral-esquerdo titular do Shakhtar. Surgiu no Vitória em 2021 e rapidamente se destacou a ponto de o Athletico-PR contratá-lo ainda naquele ano. Foi campeão paranaense, afirmando-se como bom na marcação e no apoio constante ao ataque.

Em julho de 2023, o Shakhtar o anunciou como reforço, numa transferência em torno de €3 milhões. Pedrinho chegou para suprir a saída de Ismaily, outro brasileiro histórico na lateral esquerda do Shakhtar. No Shakhtar, Pedrinho veste a camisa 13 e atuou em 45 partidas, sem contribuir a gol.