A Copa Libertadores 2026 tem todos os seus classificados às quartas de final. Nesta terça-feira, 25, em Sangolquí, no Equador, o Independiente Del Valle confirmou a vaga, vencendo por 3 a 1 o Deportes Tolima.
Na ida, os equatorianos venceram por 1 a 0, na Colômbia. Dessa forma, com o placar agregado em 4 a 1, o time comandado por Joaquín Papa terá pela frente o Flamengo, que avançou diante do Cruzeiro, em duelo brasileiro.
O duelo eliminatório fecha a fase de oitavas de final da competição, dias após o Corinthians ser o sétimo classificado. As partidas ocorreram com atraso em razão de um terremoto na Colômbia.
Assim, todos os oito times que sonham com o título da Libertadores seguem vivos. Todos os confrontos das quartas também já estão definidos.
Clubes classificados às quartas de final
- Fluminense (BRA)
- Estudiantes (ARG)
- Palmeiras (BRA)
- Platense (ARG)
- Flamengo (BRA)
- LDU (EQU)
- Corinthians (BRA)
- Independiente Del Valle (EQU)
Chaveamento da Libertadores 2026
Não haverá novo sorteio após as oitavas de final, pois o chaveamento da Libertadores já havia sido definido. Desta forma, todos os classificados já conhecem seus caminhos rumo à decisão marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
Corinthians e Flamengo decidem seus jogos em casa, enquanto Fluminense e Palmeiras terão de buscar a vaga na semifinal como visitante.
Estudiantes (ARG) x Corinthians (BRA)
Independiente del Valle (ECU) x Flamengo (BRA)
Mirassol (BRA) ou LDU Quito (ECU) x Palmeiras (BRA)
Platense (ARG) x Fluminense (BRA)
Datas das quartas de final, semifinais e a final
Quartas de final
Ida em 8, 9 ou 10 de setembro; jogos de volta em 15, 16 ou 17
Semifinais
Ida em 13, 14 ou 15 de outubro; jogos de volta em 20, 21 e 22 de outubro
Final
28 de novembro