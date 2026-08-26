A Copa Libertadores 2026 tem todos os seus classificados às quartas de final. Nesta terça-feira, 25, em Sangolquí, no Equador, o Independiente Del Valle confirmou a vaga, vencendo por 3 a 1 o Deportes Tolima.

Na ida, os equatorianos venceram por 1 a 0, na Colômbia. Dessa forma, com o placar agregado em 4 a 1, o time comandado por Joaquín Papa terá pela frente o Flamengo, que avançou diante do Cruzeiro, em duelo brasileiro.

O duelo eliminatório fecha a fase de oitavas de final da competição, dias após o Corinthians ser o sétimo classificado. As partidas ocorreram com atraso em razão de um terremoto na Colômbia.

Assim, todos os oito times que sonham com o título da Libertadores seguem vivos. Todos os confrontos das quartas também já estão definidos.

Clubes classificados às quartas de final

Fluminense (BRA)

Estudiantes (ARG)

Palmeiras (BRA)

Platense (ARG)

Flamengo (BRA)

LDU (EQU)

Corinthians (BRA)

Independiente Del Valle (EQU)

Chaveamento da Libertadores 2026

Não haverá novo sorteio após as oitavas de final, pois o chaveamento da Libertadores já havia sido definido. Desta forma, todos os classificados já conhecem seus caminhos rumo à decisão marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Corinthians e Flamengo decidem seus jogos em casa, enquanto Fluminense e Palmeiras terão de buscar a vaga na semifinal como visitante.

Estudiantes (ARG) x Corinthians (BRA)

Independiente del Valle (ECU) x Flamengo (BRA)

Mirassol (BRA) ou LDU Quito (ECU) x Palmeiras (BRA)

Platense (ARG) x Fluminense (BRA)

Datas das quartas de final, semifinais e a final

Quartas de final

Ida em 8, 9 ou 10 de setembro; jogos de volta em 15, 16 ou 17

Semifinais

Ida em 13, 14 ou 15 de outubro; jogos de volta em 20, 21 e 22 de outubro

Final

28 de novembro