A noite desta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, marca um capítulo decisivo na busca pela Glória Eterna. Pela partida de volta da Primeira Fase da Copa Libertadores, o Universidad Católica-EQU recebe o Juventud-URU no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Vantagem equatoriana e o que está em jogo

No confronto de ida, realizado em 5 de fevereiro no Estádio Centenário, em Montevidéu, a Universidad Católica venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Jhon Chancellor. Graças a esse resultado, a equipe equatoriana joga pelo empate em casa para garantir a classificação.

Para o Juventud, a missão exige uma vitória: um triunfo por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória por dois ou mais gols classifica os uruguaios diretamente no tempo normal. O vencedor deste duelo enfrentará o Guaraní, do Paraguai, na segunda fase da competição.

Fator altitude e a missão do estreante

A imprensa e os torcedores locais confiam no retrospecto positivo da Católica como mandante e no fator geográfico. A altitude de Quito, situada a cerca de 2.850 metros acima do nível do mar, costuma ser um obstáculo físico significativo para os visitantes, permitindo que o time da casa imponha um ritmo intenso.

Do outro lado, o Juventud faz sua estreia histórica na Libertadores com uma tarefa complexa. A equipe uruguaia precisará de uma atuação tática disciplinada para suportar a pressão física e explorar contra-ataques. A organização defensiva e a eficiência nas finalizações serão cruciais para tentar reverter o placar adverso longe de seus domínios.

Onde assistir ao vivo

O confronto decisivo terá transmissão exclusiva no Brasil através do serviço de streaming Paramount+. Para o público internacional e nos Estados Unidos, a cobertura será realizada pela beIN SPORTS.