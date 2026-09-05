O Fluminense tem novidade sul-africana no elenco que disputará as quartas de final da Libertadores, contra o Platense, da Argentina. Trata-se de Kgomotso Madiba, atacante de 18 anos vindo de Xerém para ocupar a vaga deixada por Davi Melo, volante filho de Felipe Melo, negociado por empréstimo com o Central Español, do Uruguai.

Campeão da Copa Africana de Nações sub-20, em 2025, Madiba chegou aos lucrativos juniores das Laranjeiras no início deste ano, com contrato válido até 2029.

“Sou muito grato ao Fluminense pela oportunidade de fazer o que mais gosto e me tornar um dos poucos sul-africanos na história a jogar no Brasil”, disse o jogador, em entrevista para o site oficial do Tricolor. “Acredito que eu possa agregar ao time, então o torcedor deve esperar o melhor de mim. Estou aqui para ajudar a equipe com gols a ganhar títulos e espero aproveitar o futebol brasileiro para evoluir.”

O atacante é natural de Petrória, capital administrativa da África do Sul. Antes do desembarcar no Brasil, ele jogava pela Stars of Africa Football Academy, úncio clube pelo qual atuou anteriormente, tendo chegado ao time principal aos 15 anos.

Fluminense e Platense entram em campo nesta terça-feira, 8, no Maracanã, às 19h do horário de Brasília. A transmissão será via ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.