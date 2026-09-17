A classificação do Atlético Mineiro para a semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, 16, na Arena MRV foi acompanhada por provocações ao Santos e a Neymar. As ações partiram tanto da torcida quanto do próprio clube, dentro do estádio e nas redes sociais.

As provocações do Galo tiveram origem no jogo de ida das quartas de final. Na Vila Belmiro, o jogador santista, fora de ação por lesão muscular, discutiu com torcedores atleticanos, respondeu aos xingamentos vindos da arquibancada e chegou a chamar o clube mineiro de “pequeno”.

Com a vitória atleticana nos pênaltis, após vencer por 4 a 2 no tempo normal, o mascote Galo Doido entrou no gramado carregando uma baleia inflável presa a um quadriciclo, em referência ao mascote santista. A boia acabou chutada por Renan Lodi, lateral do lado vencedor.

Com a vaga assegurada, o Atlético Mineiro também respondeu em seus meios oficiais de comunicação. Uma das publicações fez alusão ao filme “Procurando Nemo”. Outra adaptou frases de tatuagens de Neymar. O clube ainda compartilhou uma imagem de uma lata de sardinha acompanhada da legenda “Peixe vencido”.

Em transmissões ao vivo direto do vestiário da Arena, jogadores também provocaram. Renan Lodi apareceu imitando a comemoração de Neymar, levando as duas mãos abertas às bochechas. O mesmo gesto foi repetido pelo elenco, em foto divulgado pelo perfil do Atlético.

Entre torcedores, as respostas começaram nas arquibancadas do estádio, com cânticos ofensivos contra o ex-jogador da seleção brasileira. Nas redes sociais, as brincadeiras seguiram e contaram até com alusões a “desafetos” e pessoas do passado da vida de Neymar, como fez o streamer e influenciador Felipe Esdras (@savelfc), que imprimiu imagens de figuras como Jorge Jesus, Bruna Marquezine, Kylian Mbappé, Neto e Renê Simões.