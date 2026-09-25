O comentarista Leandro Quesada avaliou na última quinta-feira, 24, as graves consequências financeiras e esportivas decorrentes da punição de transfer ban imposta a grandes equipes do futebol brasileiro, como Corinthians, Santos e São Paulo. A discussão abordou a necessidade urgente de reestruturação administrativa diante de sanções rigorosas aplicadas pela entidade máxima do futebol.

Qual é o impacto real do transfer ban no futebol nacional?

Durante o debate, o jornalista apontou que equipes como o Cuiabá operam com menor pressão devido a receitas e dívidas proporcionalmente menores em comparação aos gigantes do eixo. No entanto, para os clubes de maior expressão, o transfer ban surge como uma realidade inevitável que antecede penalidades desportivas severas.

O risco de rebaixamento e a persistência da punição na Série B?

Outro ponto central da análise é a possibilidade de rebaixamento e perda de pontos na disputa da Série A, além do fato de que a punição não é anulada com a queda de divisão. A discussão detalha as dificuldades de gerir um planejamento competitivo em divisões inferiores com receitas reduzidas.