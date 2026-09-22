A sequência negativa e a crise institucional vivida pelo Corinthians ganharam tom de forte cobrança no programa Debate PLACAR. Os comentaristas avaliaram o cenário interno do clube reflete uma grave ausência de comando e uma inversão de hierarquia na tomada de decisões.

Por que a interferência do elenco enfraquece o comando técnico?

Durante a análise, Alfinete questionou a legitimidade de os jogadores decidirem a permanência de um treinador. Segundo a argumentação apresentada no programa, quando o elenco assume o controle sobre a permanência de Fernando Diniz, a autoridade moral do técnico fica comprometida para cobrar atletas em campo.

O dilema da presidência entre a diretoria e a comissão técnica

O debate também colocou em foco a necessidade de uma definição urgente da cúpula alvinegra sobre os cargos de liderança, exigindo um alinhamento claro entre o dirigente Marcelo Paz e o comando de Fernando Diniz para evitar o aprofundamento da desorganização interna.