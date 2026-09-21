O momento atual do Corinthians foi alvo de duras críticas durante o programa Placar. O comentarista Fabio Sormani avaliou que a equipe em campo carece de um padrão tático definido, como visto na derrota do último domingo, 20, para o Fluminense.

Segundo a análise apresentada no Debate PLACAR, o time apresenta falhas recorrentes na transição entre defesa e ataque, cedendo muitos espaços e contra-ataques aos adversários. A desorganização foi contrastada com o modelo de jogo do Fluminense sob o comando de Fernando Diniz, conhecido por preencher dinamicamente os setores onde a bola se encontra.

Além da questão tática, a mesa redonda debateu o estado psicológico do elenco corintiano, apontado como fragilizado e apático diante das dificuldades da temporada. Para conferir a avaliação completa sobre o comportamento da equipe e os demais tópicos abordados pelos especialistas.