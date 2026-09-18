Início/Debate PLACAR/Vídeo: Debate PLACAR: a ressaca de Corinthians, Santos e São PauloDebate PLACAR: a ressaca de Corinthians, Santos e São PauloAssista ao vivo ao programa desta sexta-feira, 18, com Alfinete, Isabela Labate e Fabio SormaniPor Redação 1 min de leitura18/09/2026 • 12:42Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google Tags relacionadasCorinthians(1578)Palmeiras(1538)Santos FC(840)São Paulo FC(898)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora Leia maisDebate PLACAR: Alfinete aponta apatia no Corinthians em eliminaçãoSão Paulo carece de goleiro de elite? Debate Placar analisaDebate PLACAR analisa gol polêmico e VAR no São Paulo e Boca