A precisão milimétrica da tecnologia do VAR voltou a ser o centro das discussões no programa Debate PLACAR, emm que os comentaristas analisam a anulação de um gol em uma partida envolvendo a eliminação do São Paulo para o Boca Juniors. O debate abrange desde a exatidão técnica do traçado das linhas até o peso político dos clubes nos bastidores da Conmebol.

Durante a análise do lance, um dos comentaristas apontou que, com base no ângulo de imagem disponível e nos pontos anatômicos dos atletas, a decisão de marcar o impedimento foi tecnicamente correta. Por outro lado, o painel também levantou questionamentos sobre o peso de camisas tradicionais em decisões de lances interpretativos ou limites na competição.

Além da geometria das linhas do VAR, a mesa debateu como a atuação da entidade máxima do futebol sul-americano abre margem para desconfianças públicas quanto à isenção da arbitragem.