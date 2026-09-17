O momento institucional e esportivo do Corinthians voltou a ser alvo de fortes críticas após a eliminação para o Estudiantes na Libertadores, com direito a pênalti perdido por Memphis Depay. Em análise desta quinta-feira, 17, no Debate PLACAR, Alfinete apontou sérios problemas na condução da gestão do clube e na postura dos atletas após o desempenho negativo recente dentro das quatro linhas.

Durante a discussão, o comentarista argumentou que os dirigentes do clube permitem que decisões administrativas sejam guiadas por repercussões e campanhas virtuais, afirmando que a diretoria foca no que circula na plataforma Twitter e acaba por ignorar a voz do torcedor que frequenta presencialmente o estádio. A diretoria bancou a permanência do técnico Fernando Diniz mesmo após a eliminação na Libertadores.

Outro ponto central abordado foi a falta de atitude da equipe no gramado, tratada como reflexo direto de um comando visto como fraco e influenciável. O comentarista destacou a apatia de jogadores de alto custo que, segundo a avaliação apresentada, não demonstram o comprometimento esperado com a camisa alvinegra.