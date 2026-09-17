A diretoria do Corinthians foi enfática nesta quinta-feira, 17, ao bancar a permanência de Fernando Diniz à frente da equipe. O diretor de futebol Marcelo Paz foi o escalado para pedir ‘confiança no trabalho’ do treinador.
O Corinthians empatou o jogo de ida contra o Estudiantes por 1 a 1, mas acabou derrotado na volta, na Neo Química Arena. Para piorar, quase no minuto final, o craque Memphis Depay desperdiçou um pênalti.
“O Diniz chegou aqui quando estávamos na 16ª posição do Brasileirão. Fizemos uma Libertadores decente, mas caímos ontem [quarta]. Hoje, o presidente Osmar Stabile veio aqui e conversou com todos para dar confiança ao trabalho do Diniz”, disse Paz.
Paz disse ainda que conversou com o elenco corintiano e transmitiu a todos a confiança no trabalho da comissão técnica.
“Estou transferindo para vocês essa informação: não há dúvidas que ele tem certeza no trabalho. O momento é de confiar, dar as mãos e voltar a vencer no Brasileirão”, disse o dirigente.
O próximo compromisso do Corinthians é contra o Fluminense no Brasileirão. A partida acontece neste domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada.
Memphis Depay (Miguel Schincariol/AFP)