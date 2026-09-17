O Corinthians viveu uma noite de pesadelo nesta quarta-feira (16). Em duelo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores 2026, a equipe paulista foi derrotada pelo Estudiantes por 1 a 0, na Neo Química Arena, e deu adeus à competição. Após um empate no placar agregado que se arrastou por quase toda a partida, o confronto foi decidido de forma dramática nos minutos finais, com um gol argentino e um pênalti desperdiçado por Memphis Depay no último lance do jogo.

Tensão e poucas chances

Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, na Argentina, as duas equipes entraram em campo cientes de que qualquer erro seria fatal. O primeiro tempo refletiu esse nervosismo, apresentando um jogo truncado e com muitas faltas. O Corinthians tentou impor o ritmo empurrado por mais de 47 mil torcedores, mas esbarrou na forte marcação visitante. A melhor chance alvinegra saiu dos pés de Memphis, que cobrou uma falta com perigo na rede pelo lado de fora aos 22 minutos. Do outro lado, o Estudiantes assustou na reta final da etapa inicial, quando Burgos pegou um rebote e finalizou à esquerda do gol de Hugo Souza.

Golpe argentino na reta final

Na volta do intervalo, o panorama seguiu equilibrado, mas com o time argentino demonstrando ligeira superioridade na posse de bola. Aos poucos, o jogo começou a se abrir. Matheus Bidu quase marcou para os donos da casa aos 33 minutos, exigindo grande defesa do goleiro Muslera. Quando a disputa por pênaltis parecia o destino inevitável, o Estudiantes encontrou o caminho da vitória. Aos 42 minutos, Palacios fez excelente jogada pela ponta esquerda e cruzou para Castro, que bateu bonito para abrir o placar e silenciar Itaquera.

O drama nos acréscimos

O gol sofrido no fim obrigou o técnico Fernando Diniz a lançar o time ao ataque em um desespero final. Aos 48 minutos, a esperança renasceu: após cruzamento na área, a bola tocou no braço do zagueiro González Pírez. O árbitro venezuelano Jesús Valenzuela mandou o jogo seguir inicialmente, mas foi chamado pelo VAR. Após a revisão, o pênalti foi marcado aos 50 minutos. A responsabilidade do empate e da sobrevida caiu nos pés do astro Memphis Depay. No entanto, aos 54 minutos, o atacante encheu o pé, a bola subiu demais e foi parar na arquibancada, selando a trágica eliminação corintiana. Com o resultado, o Estudiantes garante sua classificação para as semifinais da Copa Libertadores e agora aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Independiente del Valle para conhecer seu próximo adversário. Ao Corinthians, resta focar na recuperação dentro do Campeonato Brasileiro.