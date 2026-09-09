O Corinthians é o clube com mais representantes na primeira lista da seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti anunciou a convocação do goleiro Hugo Souza, do lateral Matheuzinho e do meio-campista Breno Bidon, nesta quinta-feira, 9.
É a primeira vez que Breno Bidon e Matheuzinho são chamados para vestir a camisa amarelinha, enquanto Hugo Souza estava no radar desde antes do Mundial.
Depois do Timão, aparecem Chelsea (Estêvão e João Pedro), Flamengo (Pedro e Samuel Lino), Real Madrid (Vini Jr. e Endrick) e Arsenal (Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães), todos com dois representates.
O trio do Corinthians desfalcará a equipe entre o fim de setembro e o começo de outubro, período em que o futebol brasileiro irá parar para a Data Fifa.
Nos dias 25 e 29 de setembro, o Brasil enfrenta a Austrália, dando início aos duelos da Super Data Fifa. O primeiro amistoso será disputado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O segundo, por sua vez, será no Suncorp Stadium, em Brisbane. Já no dia 3 de outubro, a equipe de Ancelotti encara a Índia, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.
Convocação da seleção para a Copa do Mundo
Goleiros
Hugo Souza – Corinthians
Pedro Morisco – Coritiba
Otávio – Cruzeiro
Defensores
Arthur Dias – Athletico
Douglas Santos – Zenit
Gabriel Magalhães – Arsenal
Jair – Nottingham Forest
Marquinhos – PSG
Matheuzinho – Corinthians
Mauro Júnior – PSV
Vitor Reis – Manchester City
Wesley – Roma
Meio-campistas
Andrey Santos – Manchester United
Breno Bidon – Corinthians
Bruno Guimarães – Arsenal
Danilo – Botafogo
Douglas Luiz – Juventus
Gabriel Bontempo – Santos
Atacantes
Endrick – Real Madrid
Estevão – Chelsea
João Pedro – Chelsea
Pedro – Flamengo
Raphinha – Barcelona
Rayan – Bournemouth
Samuel Lino – Flamengo
Vinicius Júnior – Real Madrid