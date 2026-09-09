O Corinthians é o clube com mais representantes na primeira lista da seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti anunciou a convocação do goleiro Hugo Souza, do lateral Matheuzinho e do meio-campista Breno Bidon, nesta quinta-feira, 9.

É a primeira vez que Breno Bidon e Matheuzinho são chamados para vestir a camisa amarelinha, enquanto Hugo Souza estava no radar desde antes do Mundial.

Depois do Timão, aparecem Chelsea (Estêvão e João Pedro), Flamengo (Pedro e Samuel Lino), Real Madrid (Vini Jr. e Endrick) e Arsenal (Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães), todos com dois representates.

O trio do Corinthians desfalcará a equipe entre o fim de setembro e o começo de outubro, período em que o futebol brasileiro irá parar para a Data Fifa.

Nos dias 25 e 29 de setembro, o Brasil enfrenta a Austrália, dando início aos duelos da Super Data Fifa. O primeiro amistoso será disputado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O segundo, por sua vez, será no Suncorp Stadium, em Brisbane. Já no dia 3 de outubro, a equipe de Ancelotti encara a Índia, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.

Convocação da seleção para a Copa do Mundo

Goleiros

Hugo Souza – Corinthians

Pedro Morisco – Coritiba

Otávio – Cruzeiro

Defensores

Arthur Dias – Athletico

Douglas Santos – Zenit

Gabriel Magalhães – Arsenal

Jair – Nottingham Forest

Marquinhos – PSG

Matheuzinho – Corinthians

Mauro Júnior – PSV

Vitor Reis – Manchester City

Wesley – Roma

Meio-campistas

Andrey Santos – Manchester United

Breno Bidon – Corinthians

Bruno Guimarães – Arsenal

Danilo – Botafogo

Douglas Luiz – Juventus

Gabriel Bontempo – Santos

Atacantes

Endrick – Real Madrid

Estevão – Chelsea

João Pedro – Chelsea

Pedro – Flamengo

Raphinha – Barcelona

Rayan – Bournemouth

Samuel Lino – Flamengo

Vinicius Júnior – Real Madrid