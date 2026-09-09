Com uma lista com diversas novidades e jogadores estreantes, Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação da seleção brasileira após a Copa do Mundo 2026, nesta quinta-feira, 9. São nove nomes remanescentes da derrota para a Noruega, nas oitavas de final do último Mundial, enquanto os outros 17 nomes são novos.

Os jogadores da Copa que aparecem na lista são: Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Endrick, Raphinha, Rayan e Vinicius Júnior. Apenas Raphinha não entrou em campo na eliminação do Brasil, por uma lesão sofrida contra o Haiti, na última rodada da fase de grupos.

“Escolhi esses jogadores (remanescentes) para ajudar nesta mudança de geração. Acho que eles são jogadores muito importantes para o futuro. Estamos certos que o compromisso deles, a qualidade deles, vai ajudar o grupo de jovens melhorar e se preparar. Isso não significa que outros estão fora. Pode ser que quando cheguem as competições, jogadores que estão fora podem voltar”, afirmou Carlo Ancelotti, na coletiva.

Hugo Souza, Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair, Matheuzinho, Mauro Júnior, Vitor Reis, Andrey Santos, Breno Bidon, Douglas Luiz, Gabriel Bontempo, Estêvão, João Pedro, Pedro e Samuel Lino são as novidades.

No caso do lateral Wesley, o jogador foi cortado dias antes do torneio, após se lesionar durante um dos amistosos preparatórios para a competição. Estêvão é outro nome “certo” para o Mundial, mas que por problemas físicos ficou de fora.

Nos dias 25 e 29 de setembro, o Brasil enfrenta a Austrália, dando início aos duelos da Super Data Fifa. O primeiro amistoso será disputado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O segundo, por sua vez, será no Suncorp Stadium, em Brisbane. Já no dia 3 de outubro, a equipe de Ancelotti encara a Índia, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.

Convocação da seleção para a Copa do Mundo

Goleiros

Hugo Souza – Corinthians

Pedro Morisco – Coritiba

Otávio – Cruzeiro

Defensores

Arthur Dias – Athletico

Douglas Santos – Zenit

Gabriel Magalhães – Arsenal

Jair – Nottingham Forest

Marquinhos – PSG

Matheuzinho – Corinthians

Mauro Júnior – PSV

Vitor Reis – Manchester City

Wesley – Roma

Meio-campistas

Andrey Santos – Manchester United

Breno Bidon – Corinthians

Bruno Guimarães – Arsenal

Danilo – Botafogo

Douglas Luiz – Juventus

Gabriel Bontempo – Santos

Atacantes

Endrick – Real Madrid

Estevão – Chelsea

João Pedro – Chelsea

Pedro – Flamengo

Raphinha – Barcelona

Rayan – Bournemouth

Samuel Lino – Flamengo

Vinicius Júnior – Real Madrid