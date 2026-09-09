Com uma lista com diversas novidades e jogadores estreantes, Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação da seleção brasileira após a Copa do Mundo 2026, nesta quinta-feira, 9. São nove nomes remanescentes da derrota para a Noruega, nas oitavas de final do último Mundial, enquanto os outros 17 nomes são novos.
Os jogadores da Copa que aparecem na lista são: Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Endrick, Raphinha, Rayan e Vinicius Júnior. Apenas Raphinha não entrou em campo na eliminação do Brasil, por uma lesão sofrida contra o Haiti, na última rodada da fase de grupos.
“Escolhi esses jogadores (remanescentes) para ajudar nesta mudança de geração. Acho que eles são jogadores muito importantes para o futuro. Estamos certos que o compromisso deles, a qualidade deles, vai ajudar o grupo de jovens melhorar e se preparar. Isso não significa que outros estão fora. Pode ser que quando cheguem as competições, jogadores que estão fora podem voltar”, afirmou Carlo Ancelotti, na coletiva.
Hugo Souza, Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair, Matheuzinho, Mauro Júnior, Vitor Reis, Andrey Santos, Breno Bidon, Douglas Luiz, Gabriel Bontempo, Estêvão, João Pedro, Pedro e Samuel Lino são as novidades.
No caso do lateral Wesley, o jogador foi cortado dias antes do torneio, após se lesionar durante um dos amistosos preparatórios para a competição. Estêvão é outro nome “certo” para o Mundial, mas que por problemas físicos ficou de fora.
Nos dias 25 e 29 de setembro, o Brasil enfrenta a Austrália, dando início aos duelos da Super Data Fifa. O primeiro amistoso será disputado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O segundo, por sua vez, será no Suncorp Stadium, em Brisbane. Já no dia 3 de outubro, a equipe de Ancelotti encara a Índia, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.
Convocação da seleção para a Copa do Mundo
Goleiros
Hugo Souza – Corinthians
Pedro Morisco – Coritiba
Otávio – Cruzeiro
Defensores
Arthur Dias – Athletico
Douglas Santos – Zenit
Gabriel Magalhães – Arsenal
Jair – Nottingham Forest
Marquinhos – PSG
Matheuzinho – Corinthians
Mauro Júnior – PSV
Vitor Reis – Manchester City
Wesley – Roma
Meio-campistas
Andrey Santos – Manchester United
Breno Bidon – Corinthians
Bruno Guimarães – Arsenal
Danilo – Botafogo
Douglas Luiz – Juventus
Gabriel Bontempo – Santos
Atacantes
Endrick – Real Madrid
Estevão – Chelsea
João Pedro – Chelsea
Pedro – Flamengo
Raphinha – Barcelona
Rayan – Bournemouth
Samuel Lino – Flamengo
Vinicius Júnior – Real Madrid