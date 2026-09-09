O técnico Carlo Ancelotti fará, nesta quarta-feira, 9, a primeira convocação da seleção brasileira após a Copa do Mundo. Com transmissão de CBF TV, sportv e getv, a lista será anunciada a partir das 15h (de Brasília).
Nos dias 25 e 29 de setembro, a seleção brasileira enfrenta a Austrália, dando início aos duelos da Super Data Fifa. O primeiro amistoso será disputado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O segundo, por sua vez, será no Suncorp Stadium, em Brisbane.
Já no dia 3 de outubro, a equipe de Ancelotti encara a Índia, no Estádio Salt Lake, em Calcutá. Esta será a primeira vez na história em que as seleções principais de ambos os países se enfrentam.
Ainda neste ano, a seleção brasileira tem dois compromissos marcados na Ásia. Nos dias 14 e 17 de novembro, o Brasil enfrenta, respectivamente, Japão e Singapura. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.
Data, horário e onde assistir à convocação da seleção brasileira
- Data: 09/09/2026 (quarta-feira)
- Horário: 15h (de Brasília)
- Onde assistir: CBF TV, sportv e getv