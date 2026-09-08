A primeira convocação de Carlo Ancelotti após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 está marcada para esta quarta-feira, 9. O treinador italiano divulgará a lista de jogadores que defenderão a seleção brasileira nos amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e diante da Índia, em 3 de outubro.

Com as principais ligas europeias ainda no início da temporada, destaques do futebol brasileiro aparecem como candidatos a ganhar espaço na equipe nacional. O movimento também ocorre em meio ao debate sobre a renovação do elenco após a queda para a Noruega nas oitavas de final do Mundial.

Além de possíveis retornos de atletas que já vestiram a camisa da seleção, a lista pode trazer estreantes e jogadores em alta. Assim, PLACAR separou dez nomes do Brasileirão que podem surgir como novidades na primeira convocação de Ancelotti para o ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030.

Matheus Martinelli – Fluminense

Titular absoluto do Fluminense, Matheus Martinelli segue evoluindo e se mantendo em alto nível. Formado em Xerém, o volante é a engrenagem da boa temporada de 2026 do time de Laranjeiras.

O meio-campista ainda não recebeu oportunidades na seleção principal, mas aparece com frequência entre os jogadores observados pela CBF. Aos 24 anos, soma tem ótima mobilidade, passe e leitura de espaços sem bola, além da versatilidade no setor.

Breno Bidon – Corinthians

Breno Bidon é um dos principais nomes da nova geração. Depois de se destacar nas categorias de base, o meio-campista foi destaque do Timão na temporada de 2025, brilhando no título da Copa do Brasil.

Canhoto, habilidoso e ágil, Bidon se destaca pela qualidade no passe e pela capacidade de controlar o ritmo do jogo. Pode atuar como segundo ou terceiro homem de meio, além da possibilidade de ser liberado para uma função mais ofensiva.

Pedro Morisco – Coritiba

Pedro Morisco chega à convocação como um dos candidatos mais improváveis e, justamente por isso, mais interessantes. Titular do Coritiba, o goleiro de 22 anos aparece como opção para suprir a falta de certezas após três Copas com Alisson.

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O arqueiro do Coxa é quem mais evitou tentos adversários no Brasileirão de 2026. Com apenas 10 jogos feitos em razão de uma lesão, “salvou” o seu time de 4,45 gols, segundo o Sofascore.

Samuel Lino – Flamengo

Em alta desde que Leonardo Jardim assumiu o Flamengo, o atacante vive dias de expectativa para ser convocado. Brilhando pelo líder do Brasileirão, o camisa 16 pode atuar pelos lados ou atrás de um centroavante.

Samuel Lino foi convocado por Ancelotti e até chegou a estrear pela seleção brasileira, mas acabou fora da lista final para a Copa do Mundo. Com 12 gols e 10 assistências no ano, faz por merecer a volta ao radar.

Luciano Juba – Bahia

Luciano Juba, antes um atacante de beirada, se tornou dos laterais mais produtivos do futebol brasileiro. Desde a chegada ao clube, acumulou gols, assistências e funções diferentes dentro do sistema de Rogério Ceni.

Em 2025, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. A versatilidade do jogador do Bahia é o principal argumento a favor de uma nova oportunidade.

Andreas Pereira – Palmeiras

Andreas Pereira chegou ao Palmeiras no segundo semestre de 2025 e rapidamente se transformou em uma das referências técnicas da equipe. Meia mais avançado ou segundo volante no time de Abel Ferreira, lidera o ranking de assistências do Brasileirão, com 10.

O jogador já conhece o ambiente da seleção brasileira. Convocado por Carlo Ancelotti durante as Eliminatórias e presente na pré-lista para a Copa do Mundo de 2026, Andreas terá 34 anos em 2030.

Léo Ortiz – Flamengo

Convocado em diferentes oportunidades nos últimos anos, o zagueiro mantém alto nível desde que brilhou no Red Bull Bragantino. Em 2026, ao lado de Léo Pereira, se firmou de vez na defesa do Flamengo, tanto pela qualifade defensiva quanto pela habilidade na saída de bola.

A eventual presença na lista de Ancelotti pode marcar a retomada de sua passagem. Aos 30 anos, no entanto, pode perder pontos por chegar com 34 na próxima Copa do Mundo.

Arthur Dias – Athletico Paranaense

Destaque do Athletico aos 19 anos, Arthur Dias é tratado até fora do Brasil como um dos grandes talentos de sua posição. Com experiência na seleção brasileira de base, já é titular do Furacão.

Arthur tem boa imposição física e chama a atenção pela segurança nos duelos individuais. Ambidestro, tem alta qualidade na saída de bola. O jogador de 1,88m ainda tem forte capacidade de defender em campo aberto, característica cada vez mais valorizada em equipes que jogam com a linha defensiva adiantada.

Renan Lodi – Atlético Mineiro

O lateral voltou ao futebol brasileiro neste ano após quase sete temporadas atuando no exterior. Revelado pelo Athletico, passou por Atlético de Madrid, Nottingham Forest, Olympique de Marseille e Al-Hilal antes de acertar com o Atlético. Desde então, recuperou sequência e voltou a aparecer entre os destaques da posição no país.

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Caso seja convocado por Ancelotti, o jogador de 28 anos volta a vestir a amarelinha após mais de 34 meses. Em 42 jogos na temporada atual, marcou cinco gols e deu três assistências.

Pedro – Flamengo

Plenamente recupetado da grave lesão sofrida no joelho em 2024, Pedro segue brilhando. Além dos 24 gols em 2026, ainda soma nove assistências, o que reflete sua ótima capacidade criativa atuando de costas para a defesa rival.

O artilheiro do Flamengo esteve na pré-lista de Carlo Ancelotti para o Mundial, mas acabou fora dos 26 convocados. Pedro não se enquadra na categoria de promessa para 2030, mas segue como um dos melhores centroavantes brasileiros da atualidade.