O técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, será uma das figuras centrais do carnaval deste ano. Em meio ao ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2026, o treinador realizará uma imersão cultural estratégica, cumprindo uma intensa agenda que contempla as festividades de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro.

A visita integra uma ação de marketing articulada por patrocinadores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O objetivo principal é estreitar os laços entre o comandante europeu e a torcida verde-amarela, consolidando sua identificação com a cultura popular do país que agora representa.

Roteiro da folia: do Nordeste ao Sudeste

A logística planejada para o treinador envolve deslocamentos ágeis para garantir sua presença em três das maiores festas do país em noites consecutivas. O tour deve começar pela Bahia, onde Ancelotti desembarca em Salvador para vivenciar a energia dos trios elétricos no tradicional circuito Barra-Ondina.

Na sequência, o destino será a capital paulista. O técnico tem presença aguardada no Sambódromo do Anhembi para acompanhar os desfiles das escolas de samba de São Paulo. Para encerrar a maratona, Ancelotti viajará ao Rio de Janeiro, onde assistirá ao espetáculo na Marquês de Sapucaí, o palco mais icônico do carnaval mundial.

Conexão com o Brasil e o Real Madrid

A relação de Ancelotti com o futebol brasileiro foi fortalecida durante sua vitoriosa passagem pelo Real Madrid. No clube espanhol, o treinador construiu um vínculo de confiança e proximidade com pilares da atual geração, como Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão.

Nos bastidores, a presença do italiano nos camarotes é vista como um passo fundamental para “brasileirar” seu estilo e aumentar a sinergia com o público às vésperas do Mundial, onde a seleção buscará o hexacampeonato.