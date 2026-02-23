O início da temporada 2026 do futebol brasileiro começou movimentado e alguns jogadores já despontam como os artilheiros da temporada. O atleta com mais gols em 2025 foi Pablo Vegetti, com 27 gols, que deixou o Vasco e foi para o Cerro Porteño, do Paraguai.

Nesse momento, Carlos Vinícius, do Grêmio, é o grande artilheiro do futebol brasileiro em 2026, com nove gols. Na sequência, sete atletas estão empatados na segunda colocação com sete gols. Na terceira colocação, onze jogadores estão empatados com seis gols.

A contagem de gols leva em conta as quatro divisões dos campeonatos nacionais, as primeiras divisões dos estaduais, as copas regionais e todas as competições continentais.

Os artilheiros do futebol brasileiro em 2026

1º lugar (9 gols)

Carlos Vinícius (Grêmio)

2º lugar (7 gols)

Robson (Novorizontino)