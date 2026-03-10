Apesar do início abaixo nesta temporada, o Flamengo é o time que mais lucrou com premiações em 2026. De acordo com levantamento do Gato Mestre, o clube faturou R$ 29,6 milhões em prêmios, contando os vices da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-americana e o título do Campeonato Carioca. Além disso, o Rubro-Negro também já garantiu os valores da quinta fase da Copa do Brasil.

Quem está na cola do Flamengo é o seu rival Fluminense, conforme apurado pelo Gato Mestre. Na noite do último domingo, 8, o Tricolor Carioca ficou com o vice do Carioca, após perder nos pênaltis para o Rubro-Negro. Segundo colocado no ranking, o Flu faturou R$ 14,5 milhões em premiações nesta temporada, somando o vice do estadual e o dinheiro da Copa do Brasil.

Abaixo dos cariocas, quem fecha o pódio é o Corinthians. Ainda no início da temporada, o Timão faturou R$ 11,6 milhões por conta do título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Além destes valores, o clube alvinegro também tem garantido R$ 2 milhões da Copa do Brasil e R$ 350 mil do Paulistão.

Quem fecha o top-5 dos times que mais faturaram com premiações em 2026 são Madureira e Vasco, respectivamente. O Tricolor Suburbano acumula R$ 8,7 milhões em prêmios graças à campanha de semifinalista no Carioca e à classificação à terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzmaltino, por outro lado, lucrou R$ 8,5 milhões.

Clubes brasileiros que mais faturaram com premiações em 2026