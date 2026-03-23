O atacante Neymar, de 34 anos, aproveitou o período de folga para manter o ritmo de sua preparação física. Nesta segunda-feira, 23, o jogador do Santos registrou em suas redes sociais uma sessão de treinamento individual realizada em sua própria casa. O jogador também registrou um passeio no cinema com a esposa Bruna Biancardi e as filhas.

Foco na preparação física e retorno aos gramados

O trabalho de Neymar ocorre em um momento estratégico da temporada. O atleta busca atingir o ápice físico após não ser incluído na convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Na última convocação, Neymar ficou de fora e lamentou a decisão do treinador.

O registro da atividade mostrou foco em fortalecimento muscular. O objetivo é reforçar a condição física para a sequência do ano, visando evitar novas lesões e manter a alta performance em competições oficiais.

Desempenho técnico e objetivos para 2026

Embora realize as atividades na cidade do Santos, clube que o revelou, o foco imediato do jogador é cumprir seu cronograma de recuperação. A meta é estar disponível para os desafios decisivos do calendário internacional.